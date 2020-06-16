إيليزي: رصد طائر "أبو اليسر المطوق" لأول مرة بمنطقة الطاسيلي ناجر

إيليزي - رصدت فرقة مراقبة الطيور لمحافظة الغابات لولاية أيليزي لأول مرة طائر "أبو اليسر المطوق" بمنطقة الطاسيلي في إطار خرجاتها الميدانية لرصد ومتابعة الطيور المهاجرة، حسب ما أفادت به يوم الثلاثاء المحافظة الولائية للغابات.

وتمت عملية رصد طائر "أبو اليسر" على مستوى بركة مائية بمنطقة تينيمري، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا الطائر النادر بولاية إيليزي من طرف فرقة مراقبة الطيور بمحافظة الغابات.

ويتميز طائر "أبو اليسر المطوق" الذي يبلغ طوله من 22 إلى 25 سم بمنقاره القصير والسميك، وبقعة صفراء محددة باللون الأسود تغطي مساحة من رقبته بالإضافة الى ساقيه الطويلتين، حيث يعتبر من الطيور النادرة المهددة بالانقراض بسبب تناقص أعداده بشكل ملفت سنويا، وفقا لما علمت وأج لدى مكتب حماية النباتات والحيوانات بذات المحافظة.

للإشارة، فان محافظة الغابات لولاية إيليزي أحصت أزيد من 20 صنفا من الطيور المهاجرة على غرار أبو المغازل وأبلق اسود واللقلق الأبيض وبلشون رمادي ورخمة مصرية، وذلك عبر مختلف المناطق الرطبة والمسطحات المائية بمنطقة الطاسيلي ناجر، والتي تشكل محطات هامة للطيور المهاجرة، حسب ذات المصدر.