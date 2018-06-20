80 مليون دج لإنجاز مشاريع تنموية بمناطق الظل بدائرة الجعافرة

برج بوعريريج- تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 80 مليون دج موجه لإنجاز مشاريع تنموية بمناطق الظل و المناطق النائية بدائرة الجعافرة (شمال برج بوعريريج)، حسب ما علم يوم الثلاثاء من رئيس الدائرة، كمال بوشوارب.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأنه "عملا بتوجيهات السلطات العليا للبلاد بإعطاء الأولوية لمناطق الظل و تدارك النقائص المسجلة بها والاستجابة للمتطلبات الأساسية لقاطنيها تم تخصيص مبلغ 80 مليون دج موزع بالتساوي على بلديات الدائرة الأربعة و هي القلة و الجعافرة و الماين و تفرق "20 مليون دج لكل بلدية" و ذلك من أجل إنجاز 17 عملية تنموية.

و تشمل هذه المشاريع الرامية لتحسين الإطار المعيشي لمواطني المناطق المعنية و التي تتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة على وجه الخصوص الربط بشبكات التموين بمياه الشرب والصرف الصحي و إنجاز أشغال الإنارة العمومية إلى جانب تعبيد الطرق والمسالك الفرعية.