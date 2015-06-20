وهران: تفكيك شبكة عابرة للحدود مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 19600 قرص مهلوس

وحسب نفس المصدر فقد تمكنت مصالح الشرطة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة الحدود مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وتخزينها وشحنها وتسليمها تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا.
وجاءت عملية التوقيف استغلالا لمعلومات مفادها قيام أحد أفراد الشبكة بترويج الأقراص المهلوسة بوسط المدينة ليتم توقيفه.
وسمح تفتيش هذا الشخص والمكان الذي كان متواجد فيه بضبط 1.400 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"، كما أشير إليه.
ومواصلة للتحقيق وبعد تمديد الاختصاص لإحدى ولايات غرب البلاد تم توقيف الرأس المدبر لهذه الشبكة الذي يمتد نشاطه غير الشرعي من الحدود الجنوبية للبلاد نحو الولايات الغربية وكذا شريك ثالث.
كما تم حجز 18.200 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل" ليبلغ إجمالا 19.600 قرص مهلوس ومركبتين نفعيتين ودراجتين ناريتين سيارتين كانت تستعمل لنقل وبيع هذه المواد المحظورة ومبلغ 89 ألف دج من عائدات الترويج . وسيتم تقديم الموقوفين الثلاثة لاحقا أمام العدالة.