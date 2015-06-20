قضية م.الجزائر-إ.الجزائر: واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة التحكيم الرياضية -

الرئيس تبون يستقبل الرئيس الأسبق اليامين زروال -

اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين: وزيرة التضامن تثمن المجهودات المبذولة للتكفل بهذه الفئة -

المركز الجزائري للسينما يتوج الفائزين بمسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي -

بلجود: إحصاء 15 ألف منطقة ظل بالجزائر يقطنها ثمانية ملايين و نصف مواطن -

فورار: 112 إصابة جديدة، 129 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تحمل تقدما حقيقيا -

مكافحة المخدرات: تسجيل نحو 20 ألف نشاط توعوي خلال 2019 والثلاثي الأول من 2020 -

إيليزي: إستزراع نحو 5 آلاف وحدة لسمك القمبوزيا بواحة إهرير للحد من انتشار البعوض -

اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تجدد دعوتها لحماية المعتقلين السياسيين الصحراوين في السجون المغربية -

جامعة الشلف: تصنيع جهاز للتعقيم والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية -

وهران: تفكيك شبكة عابرة للحدود مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 19600 قرص مهلوس -

كوفيد-19: الهلال الأحمر الجزائري يمنح 4 آلاف كمامة لفائدة السجناء في المؤسسات العقابية -

الإتحاد الوطني للفلاحين: أهمية دسترة حماية الأراضي الفلاحية و الموارد المائية حفاظا عليها -

الرئيس تبون: منع إستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني حماية للإنتاج الوطني -

الألعاب المتوسطية وهران-2022: نهائي دورة كرة القدم مبرمج بملعب ''أحمد زبانة'' -

التبليغ عن المساس بحقوق الطفل: تسجيل انخفاض في عدد الاخطارات منذ يناير الفارط -

الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري -

كوفيد-19: الدعوة الى الالتزام بكل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا -