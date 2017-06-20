وهران: ندوة وطنية إلكترونية حول موضوع "مشروع الجزائر الجديدة مع دستور2020"

كوفيد-19: الرئيس تبون يشارك في أشغال القمة الاستثنائية الصين-إفريقيا -

وزارة الدفاع الوطني تعقد لقاء مع ممثلي جرحى و معطوبي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي -

استئناف تدريجي لنشاط الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري -

ترامواي: استئناف الخدمة التجارية يوم الأربعاء في عدة ولايات -

وزارة العمل تضع حيز الخدمة منصة رقمية لتقديم الاقتراحات والآراء حول تحسين الخدمات -

الصحفي الطيب يدروج من يومية الجمهورية في ذمة الله -

ترحيب بالنتائج الأولية لاستخدام عقار ديكساميثازون في معالجة الأعراض الخطيرة للكورونا -

فلاحة: قاعدة بيانات رقمية لإحصاء الأراضي الفلاحية عبر التراب الوطني -

موارد مائية: الاستراتيجية الجديدة ستضمن الحماية للأودية -

وزيرة الثقافة تلتقي مسؤولي المواقع الأثرية المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي -

فرنسا: مظاهرات لموظفي قطاع الصحة في مختلف المدن للمطالبة بتوفير امكانيات مالية و بشرية أكثر للقطاع -

المجلس الثقافي البريطاني بالجزائر يبث مكتبته الرقمية عبر الأنترنت -

اتفاقيات بين جامعات شمال وجنوب البلاد لتحسين التأطير البيداغوجي -

واجعوط يدعو الى تطبيق محتوى البرنامج الوطني للصحة في الوسط المدرسي -

الكشافة الاسلامية الجزائرية تكرم الشبان الفائزين في المسابقة الوطنية الوباء لا يهزمنا -

تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة -

نجاعة طاقوية: أربع وحدات انتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة ايزو 50001 -

كرة القدم: الدكتور بقاط بركاني يناشد إلغاء الموسم الرياضي -

تكريس 8 مايو 1945 يوما وطنيا للذاكرة من شأنه صون هذه المرحلة التاريخية -