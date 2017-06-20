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وهران: ندوة وطنية إلكترونية حول موضوع "مشروع الجزائر الجديدة مع دستور2020"

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 13:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 97 مرات

وهران - سيشكل موضوع "مشروع الجزائر الجديدة مع دستور2020 " محور ندوة وطنية إلكترونية تنظمها يوم الثلاثاء من وهران الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر منسق الندوة, الدكتور حمو عبد الكريم, يوم الاثنين ل/وأج أن الندوة التي ستنظم عبر تقنية التحاضر عن بعد سيشارك فيها أكاديميون ومختصون في القانون الجزائري من عدة جامعات من الوطن.

وسيتناول النقاش خلال أشغال هذه الندوة التي تدوم يوما واحدا ابرز التعديلات في مسودة الدستور وردود الفعل بشأنها والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مسودة الدستور.

وقد برمج لهذا اللقاء ست مداخلات منها "رؤية الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مواد الدستور الجديد" و " مسودة دستور الجزائر.. أبرز التعديلات وردود الفعل" و "مدخل إلى قانون المجتمع المدني من خلال دستور 2020" و"دستور 2020 خطة طريق للإنعاش الاقتصادي".

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: ندوة وطنية إلكترونية حول موضوع "مشروع الجزائر الجديدة مع دستور2020"
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 13:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 97 مرة   شارك

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