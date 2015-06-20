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سوق أهراس: استلام قبل نهاية 2020 الشطر الأول من الطريق المزدوج بين لحدادة والمراهنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 11:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

سوق أهراس - سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2020 بولاية سوق أهراس استلام الشطر الأول من الطريق المزدوج الرابط بين بلديتي لحدادة والمراهنة على مسافة 10 كلم، حسب ما علم يوم الاثنين من مديرة الأشغال العمومية صليحة عقاب.

وفي تصريح لوأج أوضحت ذات المسؤولة بأن معدل تقدم الأشغال بهذا الشطر فاق 80 بالمائة مفيدة بأن الأشغال جارية أيضا لإنجاز منشأة فنية تتمثل في جسر بطول 100 متر عبر هذا المحور من الطريق المزدوج.

وبالنظر لأهمية هذا الطريق المزدوج في شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاسيما وأنه يؤدي إلى دولة تونس المجاورة تم اقتراح مشروع لإنجاز الشطر الثاني على مسافة 10 كلم أيضا بين بئر لوحيشي ببلدية لحدادة إلى غاية الحدود الجزائرية التونسية  حسب ذات المسؤولة.

و أفادت السيدة عقاب بأنه سيشرع قريبا في ورشة إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 بين سوق أهراس والمشروحة على مسافة 17 كلم إضافة إلى منشأة فنية حسب ذات المسؤولة التي كشفت بأنه تم مؤخرا استلام مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين بلديتي الراقوبة وتياش على مسافة 19 كلم مما سمح بإحداث سيولة مرورية.

وبالتوازي مع ذلك أضافت مديرة الأشغال العمومية بأنه تم استلام الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين سدراتة وقصر الصبيحي (أم البواقي) على مسافة 12 كلم فضلا عن استلام الطريق الوطني رقم 81ب بين سوق أهراس وسدراتة على مسافة 36 كلم.

وأشارت ذات المسؤولة إلى أن الأشغال جارية على قدم و ساق لصيانة الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين سوق أهراس وعين الزانة على مسافة 20 كلم حيث تم لحد الآن استكمال صيانة 15 كلم .

وبخصوص برامج سنة 2020 استفادت ولاية سوق أهراس -حسب ذات المسؤولة- من غلاف مالي بقيمة 450 مليون دج موجه أساسا لصيانة الطرق البلدية فضلا عن 30 مليون دج آخر لصيانة الطرق الولائية و هي الاشغال التي سيشرع فيها "قريبا" .

ولم تخف مديرة الأشغال العمومية "امتعاضها" من انتشار ظاهرة سرقة و إتلاف إشارات المرور العمودية على مستوى مختلف محاور الطرق بالولاية مفيدة بأن رؤساء فروع المديرية أودعوا عديد الشكاوى بهذا الشأن لدى مصالح الدرك الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوق أهراس: استلام قبل نهاية 2020 الشطر الأول من الطريق المزدوج بين لحدادة والمراهنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 11:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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