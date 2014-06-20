كوفيد-19/البليدة: عودة الحياة "تدريجيا" عقب استئناف أغلبية النشاطات التجارية

البليدة - استعادت شوارع ولاية البليدة يوم الأحد حيويتها و نشاطها "تدريجيا" عقب استئناف مختلف الأنشطة التجارية بعد أن خيم عليها السكون منذ نهاية شهر مارس المنصرم جراء تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل و الذي استبدل بعدها لمدة شهر بالحجر الجزئي, حسبما لوحظ.

فبعد أكثر من شهرين من تطبيق الحجر الصحي على هذه الولاية التي تعد الوحيدة على المستوى الوطني التي خضعت للحجر الصحي الشامل لمدة شهر للحد من تفشي فيروس كوفيد-19, استعادت اليوم مختلف شوارع الولاية لحركيتها العادية عقب استئناف جل المحلات التجارية و الخدماتية لنشاطها, على غرار محلات بيع الملابس و الأحذية و قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال و النساء و كذا وكالات السفر.

وحسبما لوحظ, يحرص أصحاب هذه المحلات على التقيد بمختلف إجراءات الحماية و الوقاية التي فرضتها الحكومة لتفادي اتساع رقعة تفشي هذا الفيروس المعدي, على غرار إلزام الزبائن بارتداء القناع الواقي و كذا وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرفهم, إلى جانب تحديد عدد الزبائن داخل المحل مع الحرص على احترام مسافة التباعد.

وفي هذا السياق, عبر أصحاب المحلات التجارية عن ارتياحهم لترخيص الحكومة لإعادة استئناف نشاطهم الذي توقف لفترة تزيد عن الشهرين الأمر الذي كبدهم خسائر مادية خاصة و أن أغلبيتهم ملزمين بدفع ثمن الكراء الشهري.

بدورهم عبر سكان الولاية عن ارتياحهم لقرار الحكومة القاضي بتمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية الساعة الثامنة مساءا, الأمر الذي سيتيح لهم المجال لقضاء حاجياتهم التي"تراكمت بسبب تعليق مختلف الأنشطة التجارية و الخدماتية خلال الفترة السابقة", حسب أحدهم.

وإلى جانب الأنشطة سالفة الذكر, ينتظر أن يستأنف قطاع النقل بالولاية هو الآخر لنشاطه ابتداءا من يوم غد الاثنين بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية داخل المحيط الحضري في حدود إقليم الولاية, مع إلزام سائقيها بالتقيد بجملة من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار العدوى, لا سيما ما تعلق منها بوضع زجاج واقي ما بين السائق و الزبون و كذا وضع محلول مطهر تحت تصرفهم, مع منع جلوس الزبون بالمقعد الأمامي, إلى جانب إلزامية تغطية المقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عملية تنظيفها, يقول مدير النقل.

وفي إطار ذات المسعى الوقائي, كشف السيد إيدير رمضان عن إجراء آخر من شأنه الحد من تفشي فيروس كورونا و المتمثل في إخضاع سائقي سيارات الأجرة للفحوصات الطبية الدورية للتأكد من عدم إصابتهم, مشيرا إلى أن كل مخالف للإجراءات سالفة الذكر سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

ومن المنتظر أن تستأنف حافلات النقل الحضري هي الأخرى لنشاطها تدريجيا ابتداءا من يوم غد الاثنين سواء التابعة للقطاع الخاص أو التابعة لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري شريطة الالتزام بإجراءات الوقاية المتعلقة خاصة بإلزامية ارتداء الركاب للكمامات و كذا احترام التباعد الجسدي, بالإضافة إلى التطهير و التعقيم المنتظم للحافلة على أن تسهر مصالح النقل و كذا الأمن الوطني على مراقبة مدى تطبيق هذه التعليمات الوقائية التي سيتعرض مخالفوها للعقوبات.

من جهته, أكد مدير مؤسسة النقل الحضري و الشبه الحصري بالولاية, ابان علي, اتخاذ كافة التحضيرات الخاصة بالجانب الوقائي استعدادا لاستئناف نشاطها و المتعلقة خاصة بتطهير الحافلة و كذا وضع ملصقات تؤكد على إلزامية وضع القناع الواقي داخل الحافلة مع منع تواجد أكثر من 25 راكبا داخلها, بالإضافة إلى وضع علامات من شأنها تنظيم وقوف الركاب لضمان احترام التباعد الاجتماعي.

كما استأنفت أغلبية المكاتب البريدية لنشاطها اليوم بهدف تمكين المواطنين من سحب أموالهم و القيام بمختلف العمليات البريدية, وفقا لما أفاد به مدير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية, محمد أمين بن زين, مع العلم أن العديد منها شهدت خلال الفترة الماضية تشكل طوابير من المواطنين.

وفي انتظار رفع الحجر الصحي على الولاية, يبقى أغلبية سكان الولاية الذين تأقلموا مع هذه الوضعية الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا حرصين على اتباع كافة إجراءات الوقاية و كذا مواعيد الحجر على أمل الخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب الآجال.