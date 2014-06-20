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المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران: الشروع في تحويل عدد من حالات كوفيد-19 الى مستشفى حي "النجمة"

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

 

وهران - شرعت المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" لوهران في نقل عدد من حالات كوفيد19 التي يتكفل بها إلى المستشفى الجديد بحي "النجمة"، حسبما أفاد به يوم الأحد البروفيسور صالح للو، رئيس وحدة التكفل بالكوفيد بمستشفى "أول نوفمبر".

وأوضح المسؤول أنه تم نقل 10 مصابين بالكوفيد19 إلى هذا الهيكل الصحي، مبرزا أنه تم الاتفاق على اقتصار عملية التحويل على المرضى دون أعراض، و الإبقاء على أولئك الذين لديهم أعراض أو تعقيدات بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران التي تتوفر على مصلحة للانعاش للتكفل بهم في حال تدهورت حالتهم الصحية.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار المؤسسة الاستشفائية لوهران تقليص عدد المصالح التي تم تخصيصها لاستقبال حالات الكوفيد والعودة الى البرنامج الاعتيادي للنشاطات الطبية و الجراحية.

و كان والي وهران قد وقف مؤخرا على عملية تجهيز عدد من أجنحة مستشفى حي "النجمة" ببلدية سيدي الشحمي الذي يتسع ل 240 سرير، حيث تم وضع 120 سرير تحت تصرف المؤسسة الاستشفائية الجامعية "اول نوفمبر" لوهران.

وبخصوص تطور حالات الكوفيد-19 بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية قال البروفيسور للو أن الوضع "مستقر" حيث لم تسجل طوال شهر سوى حالة واحدة للتنبيب التنفسي، مضيفا أن غالبية المرضى يتجاوبون مع العلاج و يتماثلون للشفاء.

كلـمات مفتـاحيــة :
المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران: الشروع في تحويل عدد من حالات كوفيد-19 الى مستشفى حي "النجمة"
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 15:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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