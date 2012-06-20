قسنطينة: توقيف 13 شخصا لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار

وأوضح رئيس ذات الخلية الملازم أول بلال بن خليفة أن هذه العملية الاستباقية قد مكنت من توقيف هذا العدد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين بين 19 و27 سنة لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات و جنح ضد الأشخاص و الممتلكات باستعمال أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي و بث الرعب وسط السكان و خلق جو من اللاأمن من خلال الاعتداء المعنوي و الجسدي على أشخاص و المشاجرة على الطريق العام المؤدية لتبادل أعمال العنف باستعمال أسلحة بيضاء مصنفة و حيازة سلاح صيد بحري و زجاجات حارقة (مولوتوف) و إعدادها و تعبئتها للاعتداء على الأشخاص و الممتلكات.