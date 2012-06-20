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قسنطينة: توقيف 13 شخصا لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 15:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

قسنطينة - أوقفت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة علي منجلي (قسنطينة) بالتنسيق مع الفرق العملياتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية 13 شخصا لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار, حسبما علم يوم الخميس من خلية الإعلام و العلاقات العامة بذات السلك الأمني.

وأوضح رئيس ذات الخلية الملازم أول بلال بن خليفة أن هذه العملية الاستباقية قد مكنت من توقيف هذا العدد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين بين 19 و27 سنة لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات و جنح ضد الأشخاص و الممتلكات باستعمال أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي و بث الرعب وسط السكان و خلق جو من اللاأمن من خلال الاعتداء المعنوي و الجسدي على أشخاص و المشاجرة على الطريق العام المؤدية لتبادل أعمال العنف باستعمال أسلحة بيضاء مصنفة و حيازة سلاح صيد بحري و زجاجات حارقة (مولوتوف) و إعدادها و تعبئتها للاعتداء على الأشخاص و الممتلكات.

وقد تم إنجاز ملف إجراءات جزائية و تقديم المعنيين أمام النيابة بمحكمة الخروب ليصدر في حقهم جميعا إيداع الحبس المؤقت, حسب ما خلص إليه ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: توقيف 13 شخصا لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2020 15:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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