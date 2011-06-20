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إيليزي/كوفيد-19: تسليم 500 1 كمامة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية من قبل قطاع التكوين والتعليم المهنيين

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 16:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

 

إيليزي - سلمت يوم الخميس 1.500 كمامة معقمة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية وكذا المصالح المجندة في الصفوف الأولى للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمبادرة من قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية إيليزي.

وجرت عملية تسليم هذه الحصة من المستلزمات الوقائية بمركز التكوين المهني و التمهين "أحمد زبانة" بإشراف والي الولاية مصطفى أغامير والسلطات المدنية والأمنية ومصالح القطاع, حيث تم توزيع 500 كمامة معقمة لكل سلك (الأمن الولائي والحماية المدنية والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني).

وفي هذا الإطار أوضح مدير القطاع, يوسف حمداني, لـ/ وأج أن هذه العملية تأتي دعما لجهود المصالح المجندة في مواجهة جائحة كورونا, على غرار الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية من خلال إنتاج كمية معتبرة من الكمامات و بمعايير صحية قابلة للغسل و إعادة الاستعمال .

وأشار في ذات السياق أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين,على مستوى مختلف هياكله بالولاية, أنتج ما يفوق 15 ألف كمامة إلى غاية اليوم والتي وزعت على مختلف القطاعات والإدارات العمومية وكذا مواطني الولاية في إطار حملة الوقاية من جائحة كورونا.

ومن جهته ثمن والي الولاية مصطفى أغامير جهود قطاع التكوين في مساهمته الفعالة للتصدي لأخطار هذه الجائحة, مبرزا في ذات السياق أهمية مثل هذه المبادرات التضامنية الجماعية في رفع مستوى الوقاية ودعم التأطير الصحي بالولاية.

وتم على هامش هذه العملية تكريم عدد من المتطوعين والحرفيين وجمعيات محلية التي سخرت جهدها في مبادرات تطوعية تضامنية دعما للنشاط الوقائي خلال هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

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إيليزي/كوفيد-19: تسليم 500 1 كمامة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية من قبل قطاع التكوين والتعليم المهنيين
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 16:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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