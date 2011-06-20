قسنطينة: توقع إنتاج أكثر من 5ر2 مليون قنطار من الحبوب

قسنطينة - يتوقع تحقيق إنتاج يفوق 2,5 مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب برسم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري 2019 -2020 التي انطلقت يوم الخميس بولاية قسنطينة حسب ما علم من المدير المحلي للمصالح الفلاحية جمال بن سراج.

وفي تصريح لوأج على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد و الدرس من المزرعة النموذجية "البعراوية" ببلدية الخروب أوضح ذات المسؤول بأن المساحة المستغلة لهذه الزراعة الاستراتيجية تقدر بأزيد من 90 ألف هكتار منها 61 ألف هكتار مخصصة للقمح الصلب و أزيد من 20 ألف هكتار للقمح اللين.

وأفاد ذات المسؤول بأن مصالحه وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة منها تسخير 420 آلة حصاد، مضيفا في ذات الصدد بأنه تم تخصيص 15 نقطة لتجميع الحبوب موزعة عبر عديد بلديات الولاية.

و أضاف السيد بن سراج بأن ولاية قسنطينة تتوفر على قدرة تخزين تقدر ب 1مليون و750 ألف قنطار من الحبوب مفيدا بأن مصالحه ستقدم كل التسهيلات في هذا الإطار على غرار توفير الشاحنات التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية لنقل و جمع الحبوب.

من جهته، كشف مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقسنطينة حسين بوزاهر، بأنه قد تم التكفل بكل الانشغالات التي تم طرحها خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي المنصرم 2018/2019 خاصة فيما يتعلق بإشهار وزن حمولة الحبوب المودعة لدى نقاط التجميع لضمان الشفافية التامة للعملية.