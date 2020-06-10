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نفطال : نشوب حريق دون خطورة بمركز تعبئة الوقود ببرج بوعريريج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 18:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

الجزائر - شب الأربعاء حريق دون خطورة تم التحكم فيه فورا على مستوى مركز تعبئة الوقود لبرج بوعريريج التابع للشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتوجات البترولية (نفطال) حسب بيان للشركة.

و أكد ذات المصدر أن " حريقا دون خطورة تحكم فيه أعوان الامن الصناعي لنفطال فورا شب اليوم الأربعاء على الساعة ال11 صباحا على مستوى مركز تعبئة الوقود لبرج بوعريريج خلال عملية صيانة روتينية".

و قد ألحق هذا الحادث جروحا طفيفة لثلاثة أشخاص تم اجلائهم على جناح السرعة الى مستشفى الولاية و التكفل بهم حيث غادر هؤلاء المستشفى ظهيرة اليوم يضيف نفس المصدر.

و قد أشار تحليل أولي قامت به مصالح الشركة و أعوان الحماية المدنية الى " عدم تسجيل اية خطورة لا على مستوى الموقع العملياتي و لا محيط الموقع" حسب الشركة.

و عليه, تم فورا ايفاد لجنة تحقيق بهدف تحديد أسباب الحادث حسب البيان. و تحسبا لوقوع مثل هذه الحوادث تنظم مصالح نفطال المكلفة بالأمن الصناعي كل سنة تمارين محاكاة للتأكد من بروتوكول التدخل الذي أظهر خلال هذا الحادث فعاليته التامة يضيف بيان الشركة.

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نفطال : نشوب حريق دون خطورة بمركز تعبئة الوقود ببرج بوعريريج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 18:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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