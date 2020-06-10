نفطال : نشوب حريق دون خطورة بمركز تعبئة الوقود ببرج بوعريريج

و أكد ذات المصدر أن " حريقا دون خطورة تحكم فيه أعوان الامن الصناعي لنفطال فورا شب اليوم الأربعاء على الساعة ال11 صباحا على مستوى مركز تعبئة الوقود لبرج بوعريريج خلال عملية صيانة روتينية".
و قد ألحق هذا الحادث جروحا طفيفة لثلاثة أشخاص تم اجلائهم على جناح السرعة الى مستشفى الولاية و التكفل بهم حيث غادر هؤلاء المستشفى ظهيرة اليوم يضيف نفس المصدر.
و قد أشار تحليل أولي قامت به مصالح الشركة و أعوان الحماية المدنية الى " عدم تسجيل اية خطورة لا على مستوى الموقع العملياتي و لا محيط الموقع" حسب الشركة.
و عليه, تم فورا ايفاد لجنة تحقيق بهدف تحديد أسباب الحادث حسب البيان. و تحسبا لوقوع مثل هذه الحوادث تنظم مصالح نفطال المكلفة بالأمن الصناعي كل سنة تمارين محاكاة للتأكد من بروتوكول التدخل الذي أظهر خلال هذا الحادث فعاليته التامة يضيف بيان الشركة.