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غرداية / كوفيد-19 : إنتاج 40.000 قناع واقي من قبل قطاع التكوين المهني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 14:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
غرداية / كوفيد-19 : إنتاج 40.000 قناع واقي من قبل قطاع التكوين المهني

غرداية- بادر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية غرداية بإنتاج 40.000 قناع واقي باستخدام قماش قابل للغسل وإعادة الإستعمال ، وذلك في إطار المبادرات التضامنية الجماعية لمختلف القطاعات لإنتاج المستلزمات الوقائية لدعم جهود الوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مسؤولي القطاع.

وقد تمكنت ومنذ مطلع شهر أبريل المنصرم ورشة الخياطة التابعة لمركز التكوين المهني و التمهين ببلدية ضاية بن ضحوة (10 كلم غرب غرداية) من إنتاج ولوحدها أزيد من 15.000 قناع واقي قابل لإعادة الإستخدام (غير طبية) بالإضافة إلى مآزر واقية لفائدة مستخدمي قطاع الصحة ، مثلما شرح مدير المركز إبراهيم أولاد سعيد.

ودفعت الأزمة الصحية الناجمة من تفشي الجائحة عديد مراكز التكوين المهني و التمهين و حرفين و حرفيات بولاية غرداية إلى تحويل نشاطهم والتوجه طواعية نحو خياطة أقنعة واقية قابلة لإعادة الإستعمال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما ذكر ذات المتحدث .

وسجل منذ ظهور الجائحة طلبا متزايدا على الكمامات الطبية سيما في الأوساط الطبية بعد رصد حالات مؤكدة للفيروس ، فيما تعرف الأقنعة الواقية القابلة لإعادة الإستخدام طلبا كبيرا سيما بعد إصدار تعليمات وزارية بخصوص إجبارية ارتداء كافة المواطنين الكمامات الواقية في الفضاءات العمومية ، كما لوحظ .

ومن أجل الرفع من إنتاج الأقنعة الواقية يعمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين على تسريع وتيرة الإنتاج لتوفير  5.000 قناع واقي قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد تزويده بالقماش من مصالح الولاية ، حسبما أضاف السيد أولاد سعيد.

و نظمت عديد حملات التحسيس حول أخطار جائحة كوفيد-19 عبر مختلف مناطق ولاية غرداية ، تم خلالها إبراز أهمية التقيد بالشروط الوقائية سيما منها غسل اليدين بانتظام واحترام التباعد الجسدي و الإلتزام بالحجر المنزلي ، باعتبار ذلك أهم التدابير الوقائية

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غرداية / كوفيد-19 : إنتاج 40.000 قناع واقي من قبل قطاع التكوين المهني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 14:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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