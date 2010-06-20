غرداية / كوفيد-19 : إنتاج 40.000 قناع واقي من قبل قطاع التكوين المهني

وقد تمكنت ومنذ مطلع شهر أبريل المنصرم ورشة الخياطة التابعة لمركز التكوين المهني و التمهين ببلدية ضاية بن ضحوة (10 كلم غرب غرداية) من إنتاج ولوحدها أزيد من 15.000 قناع واقي قابل لإعادة الإستخدام (غير طبية) بالإضافة إلى مآزر واقية لفائدة مستخدمي قطاع الصحة ، مثلما شرح مدير المركز إبراهيم أولاد سعيد.
ودفعت الأزمة الصحية الناجمة من تفشي الجائحة عديد مراكز التكوين المهني و التمهين و حرفين و حرفيات بولاية غرداية إلى تحويل نشاطهم والتوجه طواعية نحو خياطة أقنعة واقية قابلة لإعادة الإستعمال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما ذكر ذات المتحدث .
وسجل منذ ظهور الجائحة طلبا متزايدا على الكمامات الطبية سيما في الأوساط الطبية بعد رصد حالات مؤكدة للفيروس ، فيما تعرف الأقنعة الواقية القابلة لإعادة الإستخدام طلبا كبيرا سيما بعد إصدار تعليمات وزارية بخصوص إجبارية ارتداء كافة المواطنين الكمامات الواقية في الفضاءات العمومية ، كما لوحظ .
ومن أجل الرفع من إنتاج الأقنعة الواقية يعمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين على تسريع وتيرة الإنتاج لتوفير 5.000 قناع واقي قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد تزويده بالقماش من مصالح الولاية ، حسبما أضاف السيد أولاد سعيد.
و نظمت عديد حملات التحسيس حول أخطار جائحة كوفيد-19 عبر مختلف مناطق ولاية غرداية ، تم خلالها إبراز أهمية التقيد بالشروط الوقائية سيما منها غسل اليدين بانتظام واحترام التباعد الجسدي و الإلتزام بالحجر المنزلي ، باعتبار ذلك أهم التدابير الوقائية