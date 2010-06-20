حملة الحصاد والدرس : أكثر من   315 الف قنطار من الحبوب منتظر بالأغواط

وتتمثل المساحة المستغلة لهذه الزراعة الإستراتيجية في 12.000 هكتار مسقية و 17.000 هكتار غير مسقية والتي تتواجد في الضايات وضفاف الأودية, علما بأن توقعات الإنتاج تخص فقط المساحات المسقية, مثلما شرح مدير الفلاحة حبيب بوسري .
وسجل تراجع "طفيف" في توقعات الإنتاج للموسم الحالي مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي نظرا للجفاف الكبير الذي ضرب المنطقة, مما ضعّف من إمكانية نجاح الموسم بالنسبة للمساحات غير المسقية المنتشرة عبر كامل تراب الولاية, يضيف ذات المسؤول .
وسُخرت لهذه الحملة ما مجموعه 63 حصادة منها 23 آلة تابعة لتعاونية الحبوب و البقول الجافة بالأغواط و 40 أخرى للخواص, مع إمكانية استخدام عدد آخر من الحصادات من الولايات المجاورة خاصة من ولاية غرداية و التي انطلق فيها موسم الحصاد والدرس, كما تم شرحه .
ويتوقع تحقيق مردودية تصل إلى 45 قنطار في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و 50 قنطار في الهكتار الواحد بالنسبة للشعير, أما بالنسبة للقمح اللين فالمساحات المستغلة ليست واسعة جدا, وفق المصدر ذاته .
ويمكن لفضاءات التخزين المتوفرة بالولاية استيعاب 250.000 قنطار لتعاونية الحبوب و البقول الجافة, مما دفع بالجهات المسؤولة إلى التفكير لتأجير مواقع أخرى لاستيعاب الكميات المتبقية من الحبوب, كما أوضح السيد بوسري .
وفي سياق متصل أفاد مدير المصالح الفلاحية لولاية الأغواط أنه أعدت محاضر من طرف لجان المديرية خاصة بالفلاحين الذين لا يملكون عقود و وثائق الأراضي التي ينشطون بها من أجل ضمان محاصيلهم .