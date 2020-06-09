الجزائر العاصمة: انطلاق عملية توزيع الأقنعة الواقية على المواطنين

وأشرف كل من الوالي المنتدب للحراش, مهدي بوشارب و نظيره للدار البيضاء, سمير نفلة, وبالتنسيق مع جمعية البركة للعمل الخيري والانساني على انطلاق أولى عملية توزيع القناعات انطلاقا من الساحة العمومية لبلدية الحراش و من أمام المركز التجاري "الربيع" ببلدية المحمدية حيث تم توزيع 10 آلاف قناع على المواطنين بهدف حثهم وتوعيتهم على اجبارية ارتداءها حفاظا على صحتهم من فيروس كورونا المستجد.
وأكد الوالي المنتدب للحراش, أن رفع الحجر الصحي الجزئي الذي سمح لبعض التجار و الحرفيين بمزاولة عملهم ابتداء من 7 يونيو "يتطلب مضاعفة المساعي لحث المواطنين على ارتداء القناع", و قال أن العملية "مستمرة لتمس أكبر قدر من المواطنين و التجار وأن الكمامات متوفرة بكميات معتبرة".
و دعا مواطني بلدية الحراش و كل الوافدين إليها باعتبارها مدينة ذات كثافة سكانية معتبرة و نشاط تجاري هام و خدماتي أيضا, إلى "الإلتزام بشروط التباعد الاجتماعي وفق ما نصت عليه السلطات الصحية" في إشارة إلى الأسواق البلدية والأسواق الخارجية و المتنقلة و كذا المراكز التجارية.
كما أشار إلى وجود لجان مراقبة متكونة من مصالح التجارة و البلدية و الأمن مهمتها مراقبة مدى تطبيق الاجراءات من عدمها و أن التجار المخالفين يتعرضون للغلق وفق ما ينص عليه القانون في هذه الحالة.
بدوره, أكد رئيس جمعية البركة للعمل الخيري و الانساني, أحمد ابراهيمي, أن الجمعية بادرت بتوفير 2 مليون قناع على المستوى الوطني, خصص منها 200 ألف كمامة لولاية الجزائر وحدها ستوزع على مراحل عبر كافة المقاطعات الإدارية.
وأمام المركز التجاري "الربيع", قال السيد نفلة أنها المرة السابعة على التوالي تشرف فيها المقاطعة الإدارية للدار البيضاء على مثل هذه العملية التحسيسية و التحفيزية على ارتداء القناع عبر الأسواق الجوارية و الساحات العمومية, بالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة في المجال على غرار الهلال الاحمر الجزائري و جمعية البركة و الكشافة الاسلامية مرفقين بمصالح الامن و الحماية المدنية.
أما رئيس فرع الهلال الاحمر الجزائري باب الزوار, شتوي أحمد, فأشار الى توزيع 10 آلاف كمامة منذ بداية انتشار الفيروس إلى اليوم ناهيك عن 250 جهاز لقياس درجة الحرارة وزع خلال الشهر المنصرم, وأعلن بالمناسبة, عن "فتح ورشة خياطة في باب الزوار خلال الاسابيع المقبلة تنتج 250 كمامة في اليوم" كمساهمة من الفرع في تدعيم مساعي السلطات الحكومية ضمن اجراءات رفع الحجر الصحي التدريجي.
يذكر أن هذه العملية الواسعة النطاق تتم تحت إشراف والي ولاية الجزائر و التي تهدف إلى توزيع 130 ألف كمامة كحصة أولى تدخل ضمن إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي مع ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى, لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.