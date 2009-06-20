غرداية/ مخطط إستعجالي: وضع 41 محول كهرباء جديد حيز الخدمة تحسبا للصيف القادم

غرداية- وضع 41 محول كهرباء جديد حيز الخدمة بولاية غرداية ضمن "المخطط الإستعجالي" لتحسين شبكة توزيع الكهرباء خلال الصيف المقبل، حسما استفيد يوم الثلاثاء من إدارة الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز).

وجسدت هذه العملية على الرغم من عديد العوائق المرتبطة بندرة الأوعية العقارية التي تخصص لهذا النوع من التجهيزات الطاقوية سيما على مستوى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية ، وفق ذات المصدر.

وتوجد تسعة (9) محولات أخرى مدرجة في إطار ذات "المخطط الإستعجالي" في مرحلة متقدمة من الإنجاز وستوضع "قريبا" حيز التشغيل ، مثلما شرح مسؤولو ذات المؤسسة.

وفرض الطلب المتزايد على طاقة الكهرباء سواء بالنسبة للسكان أو قطاعات النشاط الإقتصادي سيما الزراعة التي سجلت توسعا ملحوظا في المساحات الفلاحية المستغلة وضع برنامج لتقوية شبكة الكهرباء تحسبا لصائفة 2020 ، كما ورد في بيان صحفي لذات المؤسسة .

و سيتم إنجاز أكثر من 179 كلم طولي من خطوط الكهرباء(100.48 كلم ذات التوتر المنخفض و79.06 كلم ذات التوتر المتوسط) لتعزيز الشبكة الحالية وتأمين التموين بالكهرباء عبر كافة مناطق الولاية ، يضيف المصدر.

ويجري إنجاز 23 كلم طولي من خط كهرباء (ضغط متوسط ) لتقوية وتأمين توزيع الكهرباء بالمناطق ذات الخصوصية الزراعية سبسب وحاسي الفحل والمنصورة (جنوب الولاية) ، كما جرى توضيحه .

ورصد مبلغ مالي بقيمة 820 مليون دج من قبل ذات الشركة لإعداد هذا "المخطط الإستعجالي" من أجل الإستجابة للزيادة في الطلب على هذه الطاقة الحيوية سيما خلال الفترة الصيفية وتحسين نوعية الكهرباء، وفق البيان ذاته.

وخصص إستثمار مالي يزيد عن 25ر4 مليار دج من قبل الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بغرداية منذ 2013 ، والذي سمح بالخصوص بإنجاز 800 كلم طولي من الخطوط عبر مختلف مناطق الولاية لتعزيز شبكة الكهرباء و375 محول كهرباء ، مثلما أشير إليه.

وساهم هذا الإستثمار وبالإضافة إلى القضاء على التذبذب في توزيع الكهرباء ،في تحسين فعالية الشبكة عبر الرفع من قدرات عبور خطوط النقل وتخفيض الخسائر التقنية للشبكة ، وكذا تعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وأيضا تأمين التموين بالكهرباء عبر مجموع أنحاء الولاية خلال الفترة الصيفية.

وتحصي ولاية غرداية 142.698 مشترك في شبكة الكهرباء (6.170 كلم شبكة و3.206 محول كهرباء) وتسجل نسبة 76ر98 بالمائة في التغطية بالكهرباء.