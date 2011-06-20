تبسة: توظيف 30 طبيبا مختصا لضمان تكفل أفضل بالمرضى

تبسة - تعزز قطاع الصحة و السكان بولاية تبسة منذ مطلع السنة الجارية 2020 بتوظيف 30 طبيبا في عديد التخصصات بهدف ضمان تكفل أفضل بالمرضى حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء المدير الولائي للقطاع السعيد بلعيد.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المسؤول بأن هذه المناصب تأتي لسد العجز المسجل في عدة اختصاصات بولاية تبسة علاوة على تجنيب المرضى مشقة التنقل إلى الولايات المجاورة لتلقي العلاج، مفيدا بأن هذه التخصصات الطبية تتمثل على وجه الخصوص في الأمراض الباطنية و طب العيون و أمراض الكلى و الأمراض الصدرية.

كما اكد ذات المتحدث بان السلطات المحلية تعمل على توفير كل الظروف المواتية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأطباء المختصين من كل ولايات الوطن خاصة فيما يتعلق بالسكنات الوظيفية.

وبشأن المنشآت الصحية أفاد السيد بلعيد بأن الأشغال تتواصل بوتيرة "جيدة" على مستوى ورشات 5 مؤسسات للصحة الجوارية جار إنجازها عبر عدة بلديات كاشفا في ذات الصدد عن استكمال أشغال إعادة تهيئة وترميم قسم الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمومة والطفولة خالدي عبد العزيز بعاصمة الولاية والتي من المنتظر استلامها قبل نهاية السنة الجارية.

و في سياق آخر ذكر السيد بلعيد بأن قطاع الصحة و السكان بتبسة استفاد عن طريق هبة تضامنية لمستثمر خاص خلال الأسبوع المنصرم من سيارة إسعاف مجهزة بأحدث العتاد الطبي الضروري لنقل المرضى والتكفل بهم تم توجيهها للمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد الشبوكي بالشريعة.