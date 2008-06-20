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وهران: انطلاق عملية لتوزيع 100 الف قناع واقي

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 17:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات
وهران: انطلاق عملية لتوزيع 100 الف قناع واقي

وهران - أعطيت الإثنين بوهران إشارة انطلاق عملية ولائية لتوزيع 100.000 قناع واقي على مواطني عدد من الأحياء الشعبية والمناطق النائية بالولاية وذلك في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

و تأتي هذه العملية تجسيدا لقرار الحكومة القاضي بإلزامية ارتداء القناع الواقي بداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقد تمت العملية بمشاركة عدد من المديريات الولائية على غرار الشؤون الدينية والأوقاف و التكوين والتعليم المهنيين و السياحة والصناعة التقليدية وكذا الجمعيات ولجان الأحياء و المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية.

و تهدف هذه المبادرة التي تعد جزء من الحملة الولائية لتوزيع 250.000 قناع واقي بمختلف أحياء الولاية الى غرس لدى المواطنين ثقافة ارتداء القناع الواقي بصفة يومية و التأكيد على ضرورة التحلي بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالعدوى.

وخلال انطلاق العملية دعا والي وهران عبد القادر جلاوي المواطنين الى التجند لإنجاح عملية مكافحة كوفيد-19 من خلال الاحترام الدقيق للتدابير الوقائية وبالأخص ارتداء القناع الواقي بصفة مستمرة.

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وهران: انطلاق عملية لتوزيع 100 الف قناع واقي
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 17:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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