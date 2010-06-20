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قسنطينة: تسخير رتل متحرك و أكثر من 200 عون للحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات و المحاصيل

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 16:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 80 مرات

قسنطينة- سخرت الحماية المدنية بقسنطينة رتلا متحركا و 202 عون لضمان المناوبة 24 ساعة/ 24 ساعة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال صيف 2020، حسبما علم الاثنين من المكلف بالإعلام و الاتصال بالمديرية الولائية لذات السلك النظامي، الملازم أول، نور الدين طافر.

وأوضح ذات المسؤول ل/وأج على هامش انطلاق القافلة التحسيسية للوقاية من حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية من أمام مقر بلدية الخروب التي سيتواصل نشاطها إلى غاية 25 يونيو الجاري أنها ستجوب خلال نفس الفترة  البلديات الـ 12 للولاية وذلك بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية والطاقة والأشغال العمومية و محافظة الغابات وكذا مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.

و اعتبر المتحدث، أن تسخير هذا العدد من الأعوان يوميا لضمان المناوبة "كافيا" لمواجهة أي خطر، خاصة ما تعلق بحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية مع اقتراب انطلاق حملة الحصاد والدرس عبر الولاية ابتداء من منتصف شهر يونيو الجاري، مضيفا أنه قد تم في هذا الصدد تخصيص 9 وحدات ثانوية للتدخل و رتلا متحركا يضم 45 عونا سيدخل حيز الخدمة بداية شهر يوليو القادم تحسبا للتدخل لمواجهة أي طارئ.

كما تم تسخير 22 شاحنة تدخل خاصة بالغابات و8 مركبات للاتصال وشاحنتين للنقل، مثلما تمت الإشارة إليه.وقد تخلل انطلاق هذه الحملة التحسيسية الموجهة للفلاحين للوقاية من الحرائق التي قد تكون حقولهم مسرحا لها توزيع مطويات و شروحات للفلاحين بكل من منطقة صالح دراجي و المريج و التدابير الوقائية الواجب اتخادها من أجل التقليل من أخطار حرائق المحاصيل الزراعية على غرار تهيئة المساحة الأمنية الوقائية بعرض 5 أمتار و الفصل ما بين الحقول ذات المساحة الشاسعة بأشرطة وقاية و مراقبة آلات الحصاد مع تجهيزها بمعدات الأمان.

و ذكر نفس المصدر بأن أكثر من 500 هكتار من المحاصيل الزراعية أتلفتها النيران خلال صيف 2019 عبر ولاية قسنطينة.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: تسخير رتل متحرك و أكثر من 200 عون للحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات و المحاصيل
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 16:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 80 مرة   شارك

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