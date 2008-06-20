الأغواط/كوفيد-19 : صرف الحصة الثانية من منحة التضامن لفائدة العائلات المتضررة من الجائحة 

الأغواط - شرع هذا الاثنين في عملية صرف الحصة الثانية من منحة التضامن لفائدة العائلات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحضور والي ولاية الاغواط، عبد القادر برادعي.

وأوضح في هذا الشأن والي الولاية خلال إشرافه على انطلاق العملية أن الحصة الثانية من صرف منحة التضامن ستمس 4.070 حالة لأرباب عائلات ممن تأكد تضررهم من الجائحة من خلال إحصائيات مختلف المصالح المعنية، مشيرا بالمناسبة أن 4.156 حالة متضررة كانت قد استفادت ضمن الحصة الأولى من هذه العملية التضامنية خلال شهر مايو المنصرم.

وأشار أنه خصص لهذه العملية التضامنية وإضافة إلى مكاتب البريد عبر تراب الولاية مقر الخزينة العمومية لفائدة المستفيدين الذين لا يملكون حسابات بريدية جارية وذلك لضمان استفادة كافة الأشخاص المعنيين من المنحة.

وتشارك عناصر المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية في عملية تنظيم طوابير المستفيدين لضمان السلامة الصحية للمواطنين.