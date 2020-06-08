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غرداية: تكريم الفائزات في مسابقة المرأة المبدعة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 12:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
غرداية: تكريم الفائزات في مسابقة المرأة المبدعة

غرداية - كرمت اثنتا عشرة امرأة فائزة في مسابقة المرأة المبدعة في الكتابات الأدبية (الشعر والتعبير باللغتين العربية والأمازيغية) بمبادرة من إذاعة الجزائر من غرداية.

وتأتي هذه المسابقة الثقافية التي انطلقت شهر أبريل المنقضي التي نظمت برعاية محلية بهدف تشجيع الإبداعات الأدبية والشعرية و اكتشاف المواهب المختلفة للماكثات بالبيت، حسبما أوضح منشط بذات الوسيلة الإعلامية.

كما تهدف هذه المبادرة إلي تقديم يد المساعدة للمرأة الماكثة بالبيت وتثمين قدراتها في المجالات الفنية والثقافية والأدبية وترقية الإنتاج الأدبي والفني بمختلف أنماط التعبير المحلية، مثلما شرح من جهته الصحفي، أحمد قرني.

وصرحت إحدى الفائزات لـوأج أن الحجر الصحي الذي فرض في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كوفيد -19 "دفعني إلى اقتحام عالم التأليف الأدبي".

وسلمت جوائز وتكريمات للفائزات بحضور والى ولاية غرداية، بوعلام عمراني وذلك في إطار إحياء الذكرى المزدوجة افتتاح إذاعة غرداية (2001) واليوم الوطني للفنان (8 يونيو).

وشارك في هذه المسابقة الأدبية ما مجموعه 123 مبدعة، حيث تولت لجنة تحكيم تقييم أعمالهن الأدبية باللغتين العربية والأمازيغية.

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غرداية: تكريم الفائزات في مسابقة المرأة المبدعة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 12:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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