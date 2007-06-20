Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستغانم/كوفيد-19: وضع 45 مسافرا جزائريا قيد الحجر الصحي بعد عودتهم من البرتغال

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

مستغانم - وُضع يوم الأحد 45 مسافرا جزائريا عادوا من البرتغال قيد الحجر الصحي بمنطقة صابلات بولاية مستغانم, حسبما أفاد به المدير الولائي للنقل مصطفى قادة بلفار.

وأوضح السيد بلفار لوأج أن عملية نقل المسافرين القادمين من العاصمة البرتغالية لشبونة عبر مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" إلى أماكن الحجر الصحي بمنطقة صابلات تمت "فور وصولهم مساء الأحد إلى أرض الوطن وجرت في ظروف جيدة".

واضاف أن خلال هذه العملية سُخرت أربع حافلات لنقل المسافرين وأمتعتهم من وهران إلى فندق "قصر المنصور" بمستغانم الذي قامت السلطات المحلية بتجهيزه لفترة الحجر الصحي التي تدوم 14 يوما.

و كشف السيد بلفار من جهة أخرى, التكفل بفوج ثان من المسافرين العالقين في المغرب من المنتظر أن تصل الطائرة التي تقلهم إلى أرض الوطن في ساعة مبكرة من صباح غد الاثنين, يضيف ذات المصدر.

وتم تجهيز مؤسستين فندقيتين لاستقبال الفوج الثاني الذي يضم 280 مسافر وهما "الزهور" و"الزفير" على مستوى نفس المنطقة السياحية.

للتذكير, استقبلت ولاية مستغانم منذ بداية التدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) شهر مارس الماضي, ثلاث دفعات من المسافرين الجزائريين العالقين في الخارج ولاسيما بفرنسا والمملكة المتحدة (550 شخص) الذين تم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الفندقية التابعة للخواص.

كلـمات مفتـاحيــة :
مستغانم/كوفيد-19: وضع 45 مسافرا جزائريا قيد الحجر الصحي بعد عودتهم من البرتغال
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.07

ولاية الجزائر: استئناف أنشطة اقتصادية و تجارية وخدماتية اليوم بالعاصمة

20.06.07

كوفيد-19: استئناف النشاطات التجارية بمستويات أعلى من الالتزام و روح المسؤولية

20.06.07

رئيس الجمهورية يعين أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

20.06.07

"من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟" كتاب استقصائي من توقيع أحمد بن سعادة

20.06.07

دعوة صحراوية لفرض عقوبات اقتصادية على المغرب لإنتهاكه حقوق بلد محتل بالقوة

20.06.07

اتفاق أوبيب+: سعر البرميل يستقر بين 35 و 45 دولار على المدى القصير حسب تطور الوباء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.05

صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية

20.06.04

الخروج من الحجر الصحي: استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية على مرحلتين ابتداء من 7…

20.06.04

كوفيد- 19: الحكومة تحدد خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي 

20.06.04

عماري: إجراءات جديدة لمنح الأراضي الفلاحية للمستثمرين

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر