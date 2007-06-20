مستغانم/كوفيد-19: وضع 45 مسافرا جزائريا قيد الحجر الصحي بعد عودتهم من البرتغال

مستغانم - وُضع يوم الأحد 45 مسافرا جزائريا عادوا من البرتغال قيد الحجر الصحي بمنطقة صابلات بولاية مستغانم, حسبما أفاد به المدير الولائي للنقل مصطفى قادة بلفار.

وأوضح السيد بلفار لوأج أن عملية نقل المسافرين القادمين من العاصمة البرتغالية لشبونة عبر مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" إلى أماكن الحجر الصحي بمنطقة صابلات تمت "فور وصولهم مساء الأحد إلى أرض الوطن وجرت في ظروف جيدة".

واضاف أن خلال هذه العملية سُخرت أربع حافلات لنقل المسافرين وأمتعتهم من وهران إلى فندق "قصر المنصور" بمستغانم الذي قامت السلطات المحلية بتجهيزه لفترة الحجر الصحي التي تدوم 14 يوما.

و كشف السيد بلفار من جهة أخرى, التكفل بفوج ثان من المسافرين العالقين في المغرب من المنتظر أن تصل الطائرة التي تقلهم إلى أرض الوطن في ساعة مبكرة من صباح غد الاثنين, يضيف ذات المصدر.

وتم تجهيز مؤسستين فندقيتين لاستقبال الفوج الثاني الذي يضم 280 مسافر وهما "الزهور" و"الزفير" على مستوى نفس المنطقة السياحية.

للتذكير, استقبلت ولاية مستغانم منذ بداية التدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) شهر مارس الماضي, ثلاث دفعات من المسافرين الجزائريين العالقين في الخارج ولاسيما بفرنسا والمملكة المتحدة (550 شخص) الذين تم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الفندقية التابعة للخواص.