Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19/البليدة: الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 16:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

البليدة - رخصت مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الجزئي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19, باستئناف بعض الأنشطة التجارية و الحرفية ابتداءا من يوم الأحد مع التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية, حسبما أفادت به مصالح الولاية.

و أوضحت ذات المصالح  أنه تم الترخيص ابتداءا من اليوم باستئناف عمل العديد من الأنشطة التجارية التي توقفت منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية تاريخ 24 مارس المنصرم و الذي استبدل بعدها بشهر بالحجر الجزئي لا يزال مفروضا على الولاية إلى غاية اليوم بهدف تفادي تفشي فيروس كورونا.

و يتعلق الامر بنشاطات الخزف و النجارة و الصباغة و اصلاح الاحذية و الخياطة و كذا محلات الادوات المنزلية و الديكور و اللوازم الرياضية و الالعاب و محلات بيع المرطبات و الحلويات و محلات بيع الافرشة و الادوات الكهرومنزلية.

كما يشمل هذا القرار الذي قوبل بفرحة كبيرة من طرف التجار الذين تكبدوا خسائر مادية جراء توقف نشاطهم منذ أكثر من شهرين, تجارة المشاتل و الاعشاب و الورود بالاضافة الى اعادة فتح محلات الحلاقة الخاصة بالرجال فقط و كذا المرشات باستثناء الحمامات.

وأضاف نفس  المصدر أن أصحاب المحلات التجارية المعنيين بهذا القرار ملزمون بالتقيد بمختلف التدابير الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا و كذا احترام توقيت مزاولة نشاطهم الذي يمتد ابتداءا من الساعة السابعة صباحا و الى غاية الخامسة مساءا.

و من بين أبرز هذه التدابير الوقائية التي لا يمكن التساهل مع مخالفيها, يضيف المصدر, اجبارية ارتداء التجار و كذا الزبائن للكمامات و كذا تنظيم طوابير الانتظار داخل و خارج المحل على نحو يسمح باحترام مسافة التباعد من خلال وضع علامات على الأرض.

كما يتوجب على أصحاب المحلات وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل و كذا وضع المعقمات تحت تصرف الزبائن فضلا على الالتزام بتنظيف و تطهير المحلات بشكل دائم.

و في ذات السياق, أكدت ذات المصادر أن هذا القرار يشمل أيضا أسواق المواشي شريطة التزام أيضا على غرار أسواق بيع الخضر و الفواكه باحترام التدابير الوقائية كتخصيص  نقاط دخول و خروج الاشخاص تفاديا لأي تزاحم أو احتكاك.

و بهدف الوقوف على مدى التقيد بهذه الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا ,ستقوم مصالح و أعوان الرقابة بالولاية بتنظيم خرجات تفتيشية و رقابية على أن يتعرض كل مخالف لها لعقوبات.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19/البليدة: الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 16:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.07

مركب الحجار: اعادة تشغيل وحدة تحضير المواد بعد تعرضها لعمل تخريبي (ايمتال)

20.06.07

كوفيد-19/البليدة: الترخيص باستئناف بعض الأنشطة التجارية

20.06.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 185 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.06.07

سطيف: استفادة 7 آلاف متضرر من آثار جائحة كورونا من منحة التضامن

20.06.07

اليوم الوطني للفنان بقسنطينة: تكريم الفنانين رشيط بوخيط وسليم مزهود

20.06.07

اليوم الوطني للفنان: المديرية العامة للأمن الوطني تدعم 234 عملا فنيا وسينمائيا خلال سنة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.05

صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية

20.06.04

كوفيد- 19: الحكومة تحدد خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي 

20.06.04

الخروج من الحجر الصحي: استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية على مرحلتين ابتداء من 7…

20.06.04

عماري: إجراءات جديدة لمنح الأراضي الفلاحية للمستثمرين

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر