حجر صحي: التكفل ب 315 جزائريا عائدا من مصر بمؤسستين فندقيتين بتيبازة

تيبازة - استقبلت ليلة السبت إلى الأحد ولاية تيبازة 315 جزائري عائد من مصر يجري التكفل بهم على مستوى مؤسستين فندقيتين في إطار تدابير الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة احترازا من تفشي كورونا, حسبما علم يوم الأحد لدى مصالح الولاية.

و تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس استقبال دفعة من الجزائريين الذين كانوا عالقين بمصر تجسيدا لقرارات الدولة القاضية بإجلاء المواطنين العالقين في شتى بقاع العالم، حسب توضيحات ديوان والي تيبازة.

و يخضع حاليا المواطنون الجزائريون للحجر الصحي لمدة 14 يوما بكل من الفندق الخاص "السلام" ببوإسماعيل (170 شخص) و المؤسسة الفندقية "القرن الذهبي" (145) بعد تسخيرها من قبل السلطات الولائية مع توفير جميع شروط الصحة و الراحة لهم، تضيف ذات المصادر. اقرأ أيضا: حجر صحي بالفنادق: التكفل بأكثر من 9700 جزائري تم إجلاؤهم من مطارات دول أجنبية

كما تم إخضاع المتكفل بهم للفحص الطبي وقياس الحمى فيما تم تجنيد أطقم طبية على مستوى المؤسستين الفندقيتين لمرافقتهم طيلة 14 يوما فترة الحجر الصحي طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة, استنادا لذات المصادر.

للتذكير, استقبلت المؤسسات الفندقية بولاية تيبازة أربعة دفعات من الرعايا منذ شروع الدولة الجزائرية في عملية إجلاء الجزائريين العالقين في شتى بقاع العالم.