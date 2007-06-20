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حجر صحي: التكفل ب 315 جزائريا عائدا من مصر بمؤسستين فندقيتين بتيبازة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرات
حجر صحي: التكفل ب 315 جزائريا عائدا من مصر بمؤسستين فندقيتين بتيبازة

تيبازة - استقبلت ليلة السبت إلى الأحد ولاية تيبازة 315 جزائري عائد من مصر يجري التكفل بهم على مستوى مؤسستين فندقيتين في إطار تدابير الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة احترازا من تفشي كورونا, حسبما علم يوم الأحد لدى مصالح الولاية.

و تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس استقبال دفعة من الجزائريين الذين كانوا عالقين بمصر تجسيدا لقرارات الدولة القاضية بإجلاء المواطنين العالقين في شتى بقاع العالم، حسب توضيحات ديوان والي تيبازة.

و يخضع حاليا المواطنون الجزائريون للحجر الصحي لمدة 14 يوما بكل من الفندق الخاص "السلام" ببوإسماعيل (170 شخص) و المؤسسة الفندقية "القرن الذهبي" (145) بعد تسخيرها من قبل السلطات الولائية مع توفير جميع شروط الصحة و الراحة لهم، تضيف ذات المصادر.

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كما تم إخضاع المتكفل بهم للفحص الطبي وقياس الحمى فيما تم تجنيد أطقم طبية على مستوى المؤسستين الفندقيتين لمرافقتهم طيلة 14 يوما فترة الحجر الصحي طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة, استنادا لذات المصادر.

للتذكير, استقبلت المؤسسات الفندقية بولاية تيبازة أربعة دفعات من الرعايا منذ شروع الدولة الجزائرية في عملية إجلاء الجزائريين العالقين في شتى بقاع العالم.

آخر تعديل على الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 16:25
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حجر صحي: التكفل ب 315 جزائريا عائدا من مصر بمؤسستين فندقيتين بتيبازة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرة   شارك

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