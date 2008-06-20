غرداية/كوفيد-19: عملية واسعة لتطهير وتعقيم مختلف مناطق الولاية

غرداية- أطلقت ليلة الجمعة إلى السبت بغرداية عملية واسعة النطاق لتطهير وتعقيم مختلف المناطق والقصور وغيرها من الفضاءات العمومية من طرف مؤسسة متخصصة في النظافة والتطهير وذلك في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستمس هذه العملية "تطوعية ومواطنة", التي تنفذها مؤسسة "نت كلين الجزائر" التي يقع مقرها بقسنطينة بالتعاون المباشر مع السلطات المحلية لولاية غرداية ,المناطق الحضرية وأيضا العالم القروي بغرض المساهمة في جهود القضاء على انتشار جائحة كوفيد-19 بهذه الولاية، مثلما أوضح والي الولاية, بوعلام عمراني على هامش إطلاق هذه المبادرة الوقائية.

وفي هذا الشأن جندت ذات المؤسسة فرق مختصة في هذا المجال ووسائل تقنية والعتاد الضروري لضمان نجاح هذه العملية الأولى للتطهير والتعقيم ضد تفشي جائحة كورونا عبر مختلف الفضاءات الحيوية بالولاية، كما جرى توضيحه.

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وتستهدف هذه العملية الوقائية الليلية والتي تمتد على مدار خمسة أيام تعقيم مجموع العقارات المبنية عبر إقليم الولاية، وذلك بالتوازي مع أشغال التنظيف المكثفة على مستوى مختلف البلديات في إطار تنفيذ إجراءات الوقاية ومكافحة الجائحة، مثلما أشير إليه.

وبالمناسبة أشاد والي الولاية بالجهود التي تبذلها خلايا اليقظة والمجتمع المدني، مقدما شكره لمؤسسة "نت كلين الجزائر" لقيامها بهذه العملية مواطنة، قبل أن يدعو إلى مضاعفة الجهود أيضا بخصوص تحسيس سكان الولاية بأخطار كوفيد-19 ، مع تشديده على أهمية التقيد الصارم بالتدابير التي أقرتها السلطات العمومية فيما يتعلق باحترام الإجراءات الوقائية، والتي من بينها ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي.