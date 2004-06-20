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هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية باتنة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية باتنة

الجزائر - سجلت اليوم الخميس في حدود الساعة  14و04 دقائق بولاية باتنة هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أورده بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة حدد ب7 كلم شمال-غرب منطقة أريس.

وكانت ولاية باتنة قد سجلت صباح اليوم في حدود الساعة 09 و 48 دقيقة هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 3،1 على سلم ريشتر و حدد موقعها ب5 كلم شمال منطقة أريس.

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هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية باتنة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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