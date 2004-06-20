هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية باتنة

وأوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة حدد ب7 كلم شمال-غرب منطقة أريس.
وكانت ولاية باتنة قد سجلت صباح اليوم في حدود الساعة 09 و 48 دقيقة هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 3،1 على سلم ريشتر و حدد موقعها ب5 كلم شمال منطقة أريس.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - سجلت اليوم الخميس في حدود الساعة 14و04 دقائق بولاية باتنة هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أورده بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر ذاته أن موقع الهزة حدد ب7 كلم شمال-غرب منطقة أريس.
وكانت ولاية باتنة قد سجلت صباح اليوم في حدود الساعة 09 و 48 دقيقة هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 3،1 على سلم ريشتر و حدد موقعها ب5 كلم شمال منطقة أريس.