Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تذبذب في توزيع المياه بعدة بلديات غرب ولاية الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
تذبذب في توزيع المياه بعدة بلديات غرب ولاية الجزائر

الجزائر  - تُسجل تذبذب في توزيع الماء الشروب بأجزاء من بلديات معالمة، زرالدة، سطاوالي وعين البنيان ابتداء من اليوم الخميس و لمدة أسبوع، حسبما افادت به شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة (سيال).

وجاء في بيان للشركة أنه "عقب اعمال تخريب قام بها اشخاص مجهولون في منطقة حميسي ببلدية الدواودة، في ولاية تيبازة، سجلت شركة سيال عطبا على مستوى قناة رئيسية (بقطر 900مم) لنقل المياه من محطة تخلية البحر فوكة، نحو الخزان الاحتياطي ساحل الذي يقوم بتزويد السلسلة الساحلية للجزائر العاصمة".

و أوضحت أن العجز في الانتاج الذي قدر بحوالي 45.000 م3/ يوميا، سيتسبب في تسجيل  تذبذبات "جد معتبرة" ستمس الاجزاء العليا لبلديات المعالمة، زرالدة، سطاوالي وعين البنيان.

ولضمان استمرارية الخدمة من جديد التي ستكون بداية من 10 يونيو، حسب البيان، تعمل فرق سيال "على قدم وساق" من اجل اعادة عملية التزويد بالمياه الشروب و اصلاح العطب القناة الرئيسية المتضررة.

كما أفادت الشركة بأنها وضعت برنامجا لتوزيع المياه الشروب سيتم نشره باستمرار عبر صفحة سيال على الفاسبوك, و بأنها تسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الاولوية بالمياه, خاصة المؤسسات العمومية والمستشفيات.

كلـمات مفتـاحيــة :
تذبذب في توزيع المياه بعدة بلديات غرب ولاية الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.04

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي  

20.06.04

إسداء باسم رئيس الجمهورية وسام "عشير" لعائشة باركي ولثلاثة أعضاء من السلك الطبي ضحايا…

20.06.04

اجتماع افتراضي لمجلس وزراء الصحة العرب الأربعاء المقبل لبحث تبعات "كورونا"

20.06.04

مجمع سوناطراك يعزز الإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19

20.06.04

رياح قوية مع عواصف رملية في 7 ولايات

20.06.04

الانطلاق في انجاز مصفاة النفط بتيارت سنة 2022

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.01

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

20.06.02

الرئيس تبون يؤكد وقوفه "بالمرصاد" ضد اللوبيات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي بحملات…

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات

20.06.01

التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين: النواب يبقون على مبلغ 5.000 يورو