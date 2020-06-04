تذبذب في توزيع المياه بعدة بلديات غرب ولاية الجزائر

الجزائر - تُسجل تذبذب في توزيع الماء الشروب بأجزاء من بلديات معالمة، زرالدة، سطاوالي وعين البنيان ابتداء من اليوم الخميس و لمدة أسبوع، حسبما افادت به شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة (سيال).

وجاء في بيان للشركة أنه "عقب اعمال تخريب قام بها اشخاص مجهولون في منطقة حميسي ببلدية الدواودة، في ولاية تيبازة، سجلت شركة سيال عطبا على مستوى قناة رئيسية (بقطر 900مم) لنقل المياه من محطة تخلية البحر فوكة، نحو الخزان الاحتياطي ساحل الذي يقوم بتزويد السلسلة الساحلية للجزائر العاصمة".

و أوضحت أن العجز في الانتاج الذي قدر بحوالي 45.000 م3/ يوميا، سيتسبب في تسجيل تذبذبات "جد معتبرة" ستمس الاجزاء العليا لبلديات المعالمة، زرالدة، سطاوالي وعين البنيان.

ولضمان استمرارية الخدمة من جديد التي ستكون بداية من 10 يونيو، حسب البيان، تعمل فرق سيال "على قدم وساق" من اجل اعادة عملية التزويد بالمياه الشروب و اصلاح العطب القناة الرئيسية المتضررة.

كما أفادت الشركة بأنها وضعت برنامجا لتوزيع المياه الشروب سيتم نشره باستمرار عبر صفحة سيال على الفاسبوك, و بأنها تسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الاولوية بالمياه, خاصة المؤسسات العمومية والمستشفيات.