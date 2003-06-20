باتنة: إحصاء 6500 طائر مائي خلال الموسم الحالي بالمناطق الرطبة

باتنة - تم احصاء ما لا يقل عن 6500 طائر مائي يمثلون 24 صنفا خلال الموسم الحالي عشش بالمناطق الرطبة لولاية باتنة و هو ما يشكل مؤشرا على الحيوية و الصحة الجيدة لهذه الأوساط الطبيعية، حسب ما أكده يوم الأربعاء أعضاء الفوج المحلي للشبكة الوطنية لإحصاء الطيور.

و أوضحت في هذا الصدد هند سامعي رئيسة فوج المراقبين المكلف بالعملية و الذي يضم أيضا مصوري حيوانات متطوعين أن عملية الإحصاء التي تم القيام بها خلال الفترة الممتدة بين 26 مايو المنصرم و 2 يونيو الجاري عبر 15 موقعا وجد 6 منهم في حالة جفاف أبرزت وجود زيادة في أعداد الطيور المائية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة حيث تمت مشاهدة 4831 طيرا.

و أضافت ذات المتحدثة التي تعمل أيضا إطارا بالحظيرة الوطنية لبلزمة أن هذه الزيادة تؤكد أهمية مركب المناطق الرطبة بالولاية الذي علاوة على كونه يمثل محطة توقف للطيور المهاجرة يشكل دون شك محطة تعشيش و تكاثر بالنسبة لها أيضا ، مفيدة بأنه تم تسجيل التواجد الأكبر للطيور بشط قداعين الطبيعي بما يقارب 5400 فردا من بينهم 900 بط أبو فروة.

و أشارت إلى أن التواجد الجلي للأعشاش و الصيصان صغار هذه الطيور يبرز عودة خلال هذه السنة البط أبيض الوجه الذي يعد صنفا مهددا حيث تمت مشاهدة 30 فردا منه بالحاجز المائي بوسباركة (بلدية وادي الطاقة) من ضمن 407 طيور.

و يعد سد كدية المدور ببلدية تيمقاد بطاقة تخزين 74 مليون متر مكعب المسطح المائي الثاني الذي شهد توافدا كبيرا للطيور المائية و الذي استقبل 463 فردا .

و من بين مختلف الأصناف التي تمت مشاهدتها على وجه الخصوص طويل الساق الأبيض و البلشون حارس البقر و البط ذو الغرة السوداء و الغطاس الكبير المتوج و الغطاس الصغير و القطقاط الاسكندري.