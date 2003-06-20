اختيار تيبازة كولاية نموذجية لإطلاق مشروع صناعة الكمامات بطاقة 1000 وحدة يوميا

تيبازة - تم يوم الأربعاء بمركز التكوين المهني بمدينة أحمر العين بتيبازة إطلاق مشروع "نموذجي" مشترك مع المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه لصناعة الاقنعة الواقية من جائحة كورونا بطاقة 1000 كمامة يوميا.

وتأتي هذه المبادرة بعد اختيار تيبازة كولاية نموذجية لإطلاق مثل هذا النوع من المشاريع تجسيدا لاتفاقية إطار أبرمت أمس بالجزائر العاصمة بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين والمنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه.

وبمناسبة إعطاء إشارة انطلاق صناعة الكمامات رسميا من مركز التكوين المهني بأحمر العين بحضور السلطات المحلية و رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أعلن هذا الأخير أنه ستشرع ثلاثة أو أربعة مراكز تكوين مهني بداية من الأسبوع المقبل في صناعة الأقنعة الواقية في إطار هذا الاتفاق المبرم مع وزارة القطاع على أن يتم توسيع المبادرة إلى ولايات أخرى تدريجيا.

وكشف في هذا السياق أن الاتفاقية تهدف إلى بلوغ صناعة 500.000 وحدة من الكمامات شهريا عبر مختلف مراكز التكوين المهني، داعيا في هذا السياق كل فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاح المشروع من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين.

وعن دور المنظمة وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين، أوضح السيد زبدي "أننا ملزمين بتوفير المواد الأولية لصناعة الأقنعة و تجنيد المكاتب الولائية التابعة للمنظمة لتوزيع الكمامات بالتنسيق مع السلطات المحلية."

وبخصوص سعر الوحدة من الأقنعة، يعتقد رئيس منظمة حماية المستهلك و محيطه أنه يقدر ب5 دينار، مبرزا من جهة أخرى أن الأمر يتوقف على وفرة المواد الأولية (الأقمشة) و ضمان استقرار أسعارها و عدم تسجيل مضاربة على اعتبار أنها حاليا، يقول المصدر، تشهد المواد الأولية حدة في الطلب ما يجعل أسعارها ترتفع.

وفي هذا السياق، دعا السيد زبدي السلطات العمومية إلى ضرورة تسقيف أسعار الأقنعة الواقية من أجل ضمان توفيرها لجميع المواطنين.

وكشفت من جهتها زهية حرفوش، مديرة التكوين و التعليم المهنيين بتيبازة، أن القطاع مجند من خلال، على الأقل، تسعة مراكز تكوين مهني و معهد تكوين متخصص لإنجاح المبادرة الرامية لمواجهة تفشي جائحة كورونا في إطار الهبة التضامنية الوطنية.

وذكرت في هذا الصدد أن مراكز التكوين المهني بالولاية كانت سباقة لفتح ورشاتها أمام الطلبة و المتطوعين لصناعة وسائل الوقاية، حيث تم صناعة 70.000 كمامة ذات الاستعمال العام و توزيعها مجانا على المواطنين، إلى جانب صناعة 2000 لباس واقي لفائدة مهنيي الصحة من أطباء و شبه طيبين.

كما تم تصنيع، تواصل السيدة حرفوش، سوائل التعقيم و التطهير الكحولية إلى جانب ممرات التعقيم التي توضع على مستوى مداخل المباني و الإدارات و المستشفيات، مبرزة أن أسعارها لا تتجاوز 9000 دينار.