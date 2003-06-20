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جمارك: حجز 15ر1 طن من الكيف المعالج بإليزي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
جمارك: حجز 15ر1 طن من الكيف المعالج بإليزي

الجزائر - قامت فرق الجمارك المديرية الجهوية للجمارك بولاية إليزي بحجز 1،15 طن من الكيف المعالج وذلك ضمن عملية مشتركة مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي، حسبما أفادت به اليوم الاربعاء المديرية العامة للجمارك.

واوضحت المديرية في منشور على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنه "خلال عمل ميداني مشترك بين فرق الجمارك للمديرية الجهوية  (الفرقة المتنقلة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب والمخدرات والفرقة المتنقلة للجمارك بإن امناس والفرقة المتعددة المهام ببرج الحواس) مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تم يوم أمس الثلاثاء 2 يونيو 2020  في حدود الساعة 11 صباحا، حجز بضاعة محظورة متمثلة في 1.150 كغ من الكيف المعالج".

وجرى ذلك بعد عملية مطاردة  بضواحي منطقة الدبداب تمت خلالها أيضا حجز سيارتين من نوع تويوتا V6،  واحدة من نوع ستيشن والأخرى سيارة إسعاف، حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 16:24
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جمارك: حجز 15ر1 طن من الكيف المعالج بإليزي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 16:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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