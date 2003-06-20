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كوفيد- 19: تعافي 210 أشخاص بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران منذ بداية الوباء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 13:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

 

وهران- بلغ عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 الذين غادروا المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" لوهران 210 أشخاص منذ بداية الوباء بعد مغادرة أكثر من 90 شخصا المستشفى الأسبوع الماضي بعد شفائهم, حسبما علم يوم الأربعاء من خلية الإعلام والاتصال لهذه المؤسسة الصحية.

وغادر ما يفوق 90 شخصا تماثلوا للشفاء المؤسسة الاستشفائية المذكورة ما بين ثاني أيام العيد ويوم الأحد الماضي بعد أن كانت نتائج تحاليلهم سلبية لكوفيد-19,وفقا للمصدر ذاته.

وقد كان هؤلاء الأشخاص يتعالجون ببروتوكول هيدروكسي كلوروكين, الذي أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ومن جهة أخرى ذكر ذات المصدر أن مصلحتي جراحة القلب وجراحة العظام اللتين كانتا مخصصتين للتكفل بمرضى كوفيد-19 استأنفتا نشاطاتهما بشكل عادي بعد تسريح كل المرضى الذين كانوا متواجدين على مستواهما والذين تعافوا تماما من الفيروس.

ويتم حاليا التكفل المصابين بالكوفيد-19 بكل من مصالح الأمراض الصدرية وجراحة الأذن الأنف والحنجرة والطب الداخلي وأمراض الجهاز الهضمي ومصلحة الإنعاش الطبي إضافة الى الفضاء المخصص بمصلحة أمراض النساء والتوليد بعد تقليص مؤخرا عدد المصالح التي تستقبل مرضى فيروس كورونا من 10 الى 5 مصالح.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد- 19: تعافي 210 أشخاص بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران منذ بداية الوباء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 13:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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