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الجزائر العاصمة: وفاة شخصين في حادثي مرور منفصلين بالرويبة وتسالة المرجة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 12:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

 

الجزائر- سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر صبيحة يوم الاربعاء حادثين منفصلين أسفرا عن وفاة شخصين بكل من بلديتي  تسالة المرجة والرويبة, حسبما علم يوم الأربعاء من المكلف بالإعلام لدى هذه الهيئة العمومية.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله لواج أن الحادث الأول وقع اليوم على الساعة 8  صباحا و42 د على مستوى الطريق السريع الرابط بين البليدة والجزائر العاصمة وبالضبط بمحول تسالة المرجة, عند إصطدام سيارة بشخص كان على متن دراجة هوائية ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته بعين المكان لتنقل جثته من طرف أعوان الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدويرة.

وأضاف أن الحادث المميت الثاني سُجل اليوم على الساعة 9 صباحا و42 د بالمنطقة الصناعية الرويبة على مستوى الميناء الجاف لما تسبب سائق شاحنة ذات مقطورة في وفاة سائق يبلغ 38 سنة كان موجودا وراء الشاحنة في تلك اللحظة دون ان ينتبه له ما أدى إلى دهسه أين لفظ أنفاسه جراء اصابته البليغة ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرويبة.

وأضاف نفس المصدر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا وعاينت مكان وقوع الحادثين لمعرفة الملابسات.

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الجزائر العاصمة: وفاة شخصين في حادثي مرور منفصلين بالرويبة وتسالة المرجة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 12:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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