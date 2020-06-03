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ترقية التنمية بمناطق الظل: استلام مطعم مدرسي وملعب معشوشب ببلدية سيدي مخلوف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 10:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

الأغواط - استلم قطاع التربية بولاية الأغواط مطعما مدرسيا بالمدرسة الابتدائية الشهيد "غويرق سي علي"، وملعب معشوشب ببلدية سيدي مخلوف بشمال عاصمة الولاية، حسبما علم يوم الأربعاء من مصالح الولاية.

وتندرج هذه العملية في إطار جهود الدولة للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل، حيث سيسمح المطعم المدرسي الجديد الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 4ر9 مليون دج مع الدخول الدراسي القادم بضمان تزويد التلاميذ بوجبات ساخنة كاملة، فيما يأتي إنجاز الملعب المعشوشب اصطناعيا بتكلفة 6 ملايين دج والذي يتربع على مساحة 800 متر مربع تلبية لتطلعات الأطفال والشباب بهذه المنطقة من خلال توفير منشآت جوارية تكون متنفسا لهم لممارسة الرياضية والتسلية، وفق ذات المصدر.

كما جرى ضمن ذات المسعى تهيئة الطرقات والمسالك المؤدية إلى ذات المدرسة والتي تربطها بمختلف التجمعات السكنية بالمنطقة، إضافة إلى توفير حافلة للنقل المدرسي التي ستضمن التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة في ظروف مريحة، مثلما جرى توضيحه.

كلـمات مفتـاحيــة :
ترقية التنمية بمناطق الظل: استلام مطعم مدرسي وملعب معشوشب ببلدية سيدي مخلوف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 10:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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