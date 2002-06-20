وهران: زهاء 11 ألف مخالفة للحجر الصحي منذ مارس

وهران - قامت مصالح الشرطة بولاية وهران بتحرير إجراء قضائي ضد زهاء 11 ألف شخصا جراء مخالفة الحجز الصحي الجزئي منذ شهر مارس المنصرم, حسبما علم الثلاثاء من ذات السلك الأمني.

وقد سجلت ذات المصالح في عملياتها الميدانية في إطار التدخل الوقائي والردعي بخصوص فرض احترام إجراءات الحجر الصحي الجزئي خلال الفترة الممتدة ما بين 28 مارس الى غاية الفاتح يونيو (من 5 مساء إلى 7 صباحا) إجراء قضائي ضد 10.984 شخصا.

كما تم خلال نفس الفترة تحويل 2.152 مركبة و636 دراجة نارية إلى المحشر لمخالفة أصحابها لإجراءات الحجر الصحي الجزئي كما أشار إليه .

وتأتي هذه المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران بفضل المخطط الأمني الذي سطرته بالتنسيق مع مختلف المصالح على غرار المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للأمن العمومي وأمن الدوائر, وفق المصدر ذاته.

كما قامت ذات المصالح مؤخرا بعدة مبادرات تضامنية بتوزيع 5 ألاف كمامة على المواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب حملات تحسيسية حول ضرورة احترام الحجر الصحي.