غرداية: حريق يدمر نحو 2 هكتار من الأحراش والقصب بمدينة العطف

وقد هرعت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق فور اندلاعه لمكافحته وحماية واحات النخيل والسكنات الواقعة بمحيط الحادث، وكذا حماية شبكات توزيع الغاز والكهرباء العابرة للمنطقة، وفق ذات المصدر.
كما تدخل أيضا أعوان المؤسسة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لقطع التموين بالغاز والكهرباء عن سكان هذه المنطقة، استنادا إلى المصدر ذاته.
وتمت السيطرة بشكل كامل على هذا الحريق الذي لازالت تجهل أسباب نشوبه، بعد تدخل زهاء أربعين عون إطفاء ونحو 15 وسيلة تدخل التي جندت لهذه العملية والذي استمر لأكثر من خمس ساعات، مثلما شرح مسؤول خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية الملازم لحسن صديقي.
وواجه أعوان الحماية المدنية صعوبات جمة للسيطرة على هذا الحريق التي ساهمت الرياح التي كانت تهب على المنطقة في التهابه، حسب المصدر ذاته، مشيرا أن عناصر من الحماية المدنية قد ظلت في الموقع تحسبا لتجدد اندلاع ألسنة اللهب.
وتنقل والي ولاية غرداية, بوعلام عمراني بمعية أعضاء اللجنة الأمنية للولاية إلى موقع الحادث لمتابعة عملية التدخل لإطفاء النيران.
وفتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.