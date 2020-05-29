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قسنطينة: الشروع "قريبا" في عمليات لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بعلي منجلي

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 16:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
قسنطينة: الشروع &quot;قريبا&quot; في عمليات لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بعلي منجلي

قسنطينة - سيشرع "قريبا" في عمليات للتهيئة الحضرية من أجل تحسين الإطار المعيشي والاستجابة لانشغالات قاطني التوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي (قسنطينة)، حسبما علم يوم الخميس من مصالح الولاية.

وستستهدف هذه العمليات على وجه الخصوص الوحدات الجوارية لمدينة علي منجلي التي يسجل بها عجز في وسائل الراحة، حسبما أوضحه ذات المصدر، مشيرا إلى أن مشاريع تعبيد الأرصفة و وضع إشارات المرور وتدعيم الإنارة العمومية وإنشاء فضاءات للراحة سيتم إطلاقها "عما قريب" .

كما أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم تسليم 80 محلا بكل من حي 2150 سكنا (عدل) والوحدة الجوارية 21 لشباب مقاولين وتجار وذلك وبعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة، مضيفا بأن هذا المسعى يرمي إلى بعث أنشطة تجارية بهذه المنطقة .

كما سيتم تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب بهذا التجمع الحضري وذلك "مطلع موسم الاصطياف المقبل" من خلال وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ جديدة بقدرة 150 لترا في الثانية، حسبما أوضحته من جهتها مصالح شركة المياه والتطهير لقسنطينة (سياكو) التي أشارت إلى أن دخول محطة الضخ هذه حيز الخدمة سيسمح بضمان التزويد بمياه الشرب لسكان هذه المنطقة مرة كل يومين .

من جهته، صرح المدير المحلي للبريد والاتصالات، الطيب بن نخلة، بأن أشغال تهيئة وكالة تجارية لاتصالات الجزائر جارية حاليا وسيتم فتحها "قريبا" وذلك من أجل تسهيل عملية ربط سكنات التوسعة الغربية لعلي منجلي بالألياف البصرية.

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قسنطينة: الشروع "قريبا" في عمليات لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بعلي منجلي
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 16:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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