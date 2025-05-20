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تنظيم حفل ساهر بوهران يتنافى والتدابير الوقاية من كورونا: وضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 19:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
تنظيم حفل ساهر بوهران يتنافى والتدابير الوقاية من كورونا: وضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية

وهران - وضع قاضي التحقيق لدى محكمة وهران يوم الخميس خمس أشخاص تحت الرقابة القضائية في قضية تنظيم حفل فني ساهر عشية عيد الفطر بأحد فنادق المدينة والذي بثته قناة تلفزيونية خاصة كائن مقرها بوهران, حسبما علم من مصدر قضائي.

ويتعلق الأمر بكل من صاحب الفندق الذي احتضن الحفل وكذا مسؤولي برمجة السهرة الفنية المشتغلين لصالح هذه القناة التلفزيونية التي ينتظر مثول صاحبها ومسيرتها لاحقا أمام قاضي التحقيق, وفق ما ذكره ذات المصدر.

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وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران قد أحالت صبيحة يوم الخميس ملف قضية تنظيم حفل ساهر أقيم مؤخرا بأحد فنادق المدينة بشكل يتنافى والتدابير الوقائية من انتشار وباء كورونا إلى قاضي التحقيق, وفق ما ورد في بيان صدر عن هذه الهيئة القضائية.

وقد ذكر نفس البيان الذي سلم ل/وأج أنه "تم اليوم الخميس تقديم الأطراف المعنية بالقضية نتيجة التحريات التي باشرتها مصالح الأمن والتي أفضت إلى سماع المنظمين لهذه الحفلة التي احتضنها فندق "زينيت" عشية عيد الفطر وبثتها قناة "الباهية" في اليوم الثاني من العيد دون احترام الإجراءات الوقائية في ظل انتشار وباء كورونا ومخالفة للتنظيمات والمراسيم.

وتم تقديم هؤلاء الأشخاص بعد إجراء تحقيق مبدئي من قبل الضبطية القضائية للأمن الولائي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران وكذا سماع المعنيين بشأن القضية.

وسبق و أن قرر والي وهران عبد القادر جلاوي الغلق الفوري للفندق وكذا فتح تحقيق في هذه القضية التي أحدثت الكثير من ردود الفعل , لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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تنظيم حفل ساهر بوهران يتنافى والتدابير الوقاية من كورونا: وضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 19:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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