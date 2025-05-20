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وهران: ترقب الشروع في تجسيد 198 عملية تنموية للتكفل بمناطق الظل

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 18:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
وهران: ترقب الشروع في تجسيد 198 عملية تنموية للتكفل بمناطق الظل

وهران- يرتقب الشروع الأسبوع القادم بولاية وهران في تجسيد 198 عملية تنموية للتكفل بمناطق الظل, حسبما استفيد يوم الخميس لدى مصالح الولاية.

وشدد والي وهران, عبد القادر جلاوي خلال اجتماع تنسيقي عقد يوم الخميس وتمحور حول مختلف البرامج التنموية بالولاية على ضرورة الشروع الأسبوع القادم في تجسيد 198 عملية تنموية من مجموع 502 للتكفل بمناطق الظل.

وتتمثل غالبية هذه المشاريع التي من شانها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين في التهيئة الحضرية وانجاز قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية والخدمات الصحية وغيرها.

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وقد شهد هذا الاجتماع, الذي حضره كل من الأمين العام للولاية ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية, دراسة عدد من الملفات المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني وتقديم عرض لموسم الاصطياف وكذا مكافحة حرائق الغابات إلى جانب تشخيص العمليات التي تعرف تأخرا في الانطلاق أو في وتيرة الإنجاز وإعطاء الحلول الممكنة لإعادة بعثها, تشير مصالح الولاية.

آخر تعديل على الخميس, 28 أيار 2020 19:12
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وهران: ترقب الشروع في تجسيد 198 عملية تنموية للتكفل بمناطق الظل
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 18:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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