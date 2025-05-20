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كوفيد-19/البليدة: الشروع في تنصيب 20 غرفة تعقيم بالأماكن المستقطبة للجمهور

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 17:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

البليدة- شرعت مصالح ولاية البليدة الخاضعة للحجر الصحي الجزئي للوقاية من تفشي فيروس كوفيد-19 اليوم الخميس في تنصيب 20 غرفة تعقيم على مستوى الاماكن الاكثر استقطابا للجمهور.

ففي اطار التدابير التي اتخذتها السلطات الولائية للحد من اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا المعدي, شرعت اليوم في تنصيب 20 غرفة تعقيم مفتوحة على مستوى الساحات العمومية وكذا الاماكن الاكثر استقطابا للجمهور والتي بادرت بصناعتها والتبرع بها مؤسسة خاصة منضوية تحت لواء نادي الصناعيين والمقاولين للمتيجة.

وستتيح غرفة التعقيم هذه للمواطنين غسل أيديهم أثناء تواجدهم بالخارج لتفادي الاصابة بهذا الفيروس المعدي كونها تعد الوسيلة الامثل لتفادي الاصابة به بحيث تتوفر كل واحد منها على أربعة أحواض لغسل الأيدي ,وفقا لما أفاد به رئيس هذا النادي الصناعي, كمال مولا.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19/البليدة: الشروع في تنصيب 20 غرفة تعقيم بالأماكن المستقطبة للجمهور
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 17:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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