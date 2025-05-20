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بشار: تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات بحوزتها أكثر من 80 كلغ من الكيف المعالج

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 16:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

 

بشار - تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية بشار من تفكيك شبكة دولية تتشكل من عنصرين (2) يشتبه في متاجرتهما بالمخدرات، وحجر 5ر80 كلغ من الكيف المعالج كانت بحوزتهما, كما أفادت الخميس خلية الإتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

ونفذت هذه العملية عقب استغلال معلومات تفيد بنشاط شبكة إجرامية على مستوى الحدود الغربية للبلاد، وأن كمية هامة من المخدرات على وشك إدخالها من قبل عناصرها إلى التراب الوطني، وفق ذات المصدر.

وسمحت التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرق الوحدة العملياتية للشرطة القضائية بالقبض على عنصرين اثنين في الثلاثين من العمر يشتبه في متاجرتهما بالمخدرات، ومصادرة وعلاوة على المخدرات منظارين ميدانيين وسيارة سياحية ودراجة نارية مستعملة لنقل هذه البضاعة المحظورة، مثلما جرى شرحه.

وسيتم تقديم المتهمان أمام العدالة لحيازة ونقل وتخزين غير شرعي للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتهريب باستعمال وسائل نقل متحركة، والتهريب بدرجة يمكن أن تهدد الأمن والإقتصاد الوطني والصحة العمومية، حسب ذات المصدر.

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بشار: تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات بحوزتها أكثر من 80 كلغ من الكيف المعالج
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 16:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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