كوفيد-19: المدير العام لإدارة السجون يعاين مدى تطبيق الخطة الوقائية بالمؤسسات العقابية

الجزائر- يقوم المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, فيصل بوربالة, بداية من أمس الأربعاء بزيارة عمل وتفقد تستمر الى غاية يوم الخميس على مستوى مجلسي قضاء سكيكدة وعنابة, لإجراء "معاينة ميدانية على مستوى المؤسسات العقابية التابعة لاختصاص هذين المجلسين والتأكد من حسن تطبيق الخطة الوقائية لـمجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا مدى توفر الوسائل الضرورية لذلك, حماية للمحبوسين والموظفين", حسب ما افاد به بيان لوزارة العدل.

وخلال الزيارة, أجرى المدير العام "لقاءات مطولة مع الموظفين على مختلف مواقعهم ودرجة مسؤولياتهم, واستمع إلى انشغالاتهم", مؤكدا "وقوف الإدارة المركزية إلى جانبهم واستعدادها للإصغاء المستمر إليهم ومدهم بالعون المطلوب في أداء مهامهم النبيلة".

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للإشارة فقد سبق وأن باشر المدير العام خلال شهر رمضان المنصرم --يضيف البيان-- "زيارات ميدانية للغرض نفسه وذلك الى مؤسسات إعادة التربية والتأهيل بالبليدة والحراش بتاريخ 28 أفريل, مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة والمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة بتاريخ 10 ماي الجاري, مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران بتاريخ 13 ماي الجاري وكذا مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بعين وسارة, مؤسسة إعادة التربية بالجلفة, مؤسسة إعادة التربية ببوقزول ومؤسسة الوقاية بمسعد بتاريخ 19 ماي الجاري".