بومرداس: هلاك شخص و جرح اخر في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب بالأربعطاش

بومرداس - لقي شخص (28 سنة) مصرعه في حادث مرور وقع صباح يوم الخميس بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الأربعطاش (غرب بومرداس), حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بالولاية.

وأصيب جراء هذا الحادث أيضا, الذي وقع في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم, حسب تصريح الملازم الأول حسين بوشاشية, المكلف بخلية الإعلام بهذا الجهاز بالولاية, ل/وأج/, شخص ثاني ( 21 سنة) بجروح بليغة ونقل إلى المصحة الاستشفائية بلدية خميس الخشنة (غرب الولاية) لتلقي العلاج المكثف.

ووقع هذا الحادث الخطير, كما أوضحه الملازم الأول بوشاشية ,إثر إصطدام بين سيارة نفعية مع شاحنة من الحجم الكبير في الرواق المؤدي نحو الجزائر العاصمة من الطريق السيار شرق-غرب, في الجزء العابر منه لإقليم بلدية الأربعطاش.

وبعد تدخل مصالح الحماية تم نقل الضحية, الذي لقي مصرعه بعين المكان, إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي الرويبة.

وفتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث, يؤكد نفس المصدر.