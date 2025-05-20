أزيد من 900 مخالفة للحجر الصحي يومي عيد الفطر بأربع ولايات من غرب البلاد

وهران - سجلت بولايات وهران وعين تموشنت ومستغانم وسيدي بلعباس خلال يومي عيد الفطر المبارك أزيد من 900 مخالفة لتدابير الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من جائحة فيروس كورونا حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المصالح المعنية.

وفي هذا الإطار أحصت مصالح الأمن الولائي لوهران 425 مخالفة لهذه التدابير الاحترازية حيث تم تحرير محاضر للمخالفين ترسل إلى العدالة.

كما تم خلال نفس الفترة تحويل 71 مركبة و29 دراجة نارية إلى المحشر وفقا للقرار الخاص بتعليق حركة المركبات والدراجات النارية يومي عيد الفطر .

وبولاية عين تموشت سجلت مصالح الشرطة 301 مخالفة لتدابير الحجر الصحي الجزئي وفق خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وسمح التشكيل الأمني الذي تم وضعه بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر إقليم الاختصاص بتحرير 143 مخالفة ضد مواطنين لم يحترموا هذه التدابير مع تسجيل 124 مخالفة للسائقين حيث حولت مركباتهم إلى المحشر إضافة إلى 34 دراجة نارية.

كما تضمن ذات المخطط الأمني تجسيد حملات تحسيسية و توزيع حصة من الأقنعة الواقية لفائدة المواطنين ضمن سياق الجهود الهادفة إلى الحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا مثلما أشير إليه.

وسجلت مصالح الدرك الوطني بمستغانم أزيد من 100 مخالفة لتدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال نفس الفترة حسبما أبرزته خلي ة الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية بذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن وحدات الدرك الوطني أوقفت يومي الأحد والاثنين 33 مركبة مخالفة لقرار منع حركة السير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الردعية المقررة بحق المخالفين وتحويل المركبات المعنية إلى المحاشر البلدية.

وقامت ذات الوحدات أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق 71 شخص مخالف لتدبير الحجر الصحي المنزلي.

وفيما يخص ولاية سيدي بلعباس فقد سجلت مصالح الأمن الولائي 70 مخالفة مع تحويل 23 مركبة ودراجتين ناريتين للمحاشر البلدية وفق ذات المصالح.

ومن جهتها أشارت مصالح الدرك الوطني لذات الولاية الى تسجيل 45 مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي فضلا عن وضع 8 مركبات بالمحاشر حسب ما أوضحته ذات المصالح التي أبرزت أنه تم خلال شهر رمضان، تسجيل 540 مخالف للتدابير الخاصة بمواجهة وباء كورونا ووضع 76 مركبة بالمحشر.

للإشارة أطلقت مصالح كل من الأمن والدرك الوطنيين حملة تحسيسية يومي عيد الفطر تحت شعار "عيد دون عدوى" حيث تم توزيع أقنعة واقية لفائدة المواطنين عبر الأماكن العمومية ، والأحياء الشعبية والمحلات التجارية مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على الالتزام بالحجر والتباعد الصحيين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية على غرار الأقنعة الواقية وتفادي الزيارات العائلية.