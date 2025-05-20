وهران: الكشافة الإسلامية الجزائرية تصنع 30 ألف قناع واقي

وهران - بادرت المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بوهران بافتتاح ثلاث ورشات لخياطة الأقنعة الواقية بهدف إنتاج ما لا يقل عن 30 ألف قناع كمرحلة أولى وذلك في إطار المساهمة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا لا سيما تمكين المواطنين هذه الوسيلة الوقائية, حسبما علم من قيادة هذا التنظيم.

ويتعلق الأمر بورشتين في كل من حي البدر وشارع تلمسان تنتجان ما لا يقل عن 500 قناع يوميا و ورشة ثالثة بمسرغين بطاقة إنتاج تفوق 200 وحدة, وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن الورشتين الأولتين تستهدفان إنتاج أكثر من 15.000 قناع واقي و الثالثة أكثر من 10.000 وحدة مماثلة كمرحلة أولى.

وسيتم توزيع هذه الأقنعة على المواطنين مجانا على ضوء قرار إجبارية ارتداءها بدءا من يوم عيد الفطر المبارك.

وستستمر هذه العملية على عدة مراحل لصناعة أكبر عدد من الأقنعة وتوزيعها على المواطنين من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19, حسب ذات المصدر مضيفا أن "الجهود منصبة حاليا حول إنتاج الأقنعة على غرار مختلف الوسائل المسخرة لمواجهة هذا الظرف الصحي دون غيرها من المنتجات".

وذكر ذات المصدر في هذا الصدد أنه إلى جانب ذلك لازال شباب الكشافة الإسلامية الجزائرية يكثفون من جهودهم لأجل توعية أكبر لشريحة من المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة في المحلات التجارية والأسواق من أجل إيقاف انتشار الفيروس والقضاء عليه.