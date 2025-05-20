باتنة: استجابة كاملة للمناوبة في ثاني أيام العيد في 6 ولايات بشرق البلاد

باتنة - استجاب التجار والمؤسسات المسخرة في ثاني ايام عيد الفطر بصفة كاملة للمناوبة عبر ولايات باتنة وأم البواقي وتبسة وقسنطينة وخنشلة وبسكرة وكذا الولاية المنتدبة أولاد جلال التابعة لها، حسبما أكده الاثنين، المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، إبراهيم خيذري.

وأوضح المصدر لوأج، أن فرق الرقابة التي تم تسخيرها بهذه الولايات التابعة للمديرية الجهوية لناحية باتنة "لم تسجل أي غياب في جدول المسخرين للعمل في ثاني أيام العيد".

ولوحظ في بعض الولايات على غرار باتنة، أن عديد التجار غير المعنيين بالمناوبة خلال يومي العيد قد استأنفوا نشاطهم بصفة عادية اليوم الاثنين خاصة محلات المواد الغذائية العامة وكذا الأكشاك المتعددة الخدمات وذلك في الفترة ما بين السابعة صباحا إلى الواحدة، وفق تدابير الحجر الصحي الجزئي المفروض هذه السنة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. للتذكير، كانت نسبة الاستجابة للمناوبة بهذه الولايات الشرقية -حسب مصالح المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة- قد بلغت 100 بالمائة في اليوم الأول من هذه المناسبة الدينية رغم تسجيل إقبال محتشم من طرف المواطنين.