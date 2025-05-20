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الشلف: حريق يأتي على 21 هكتارا من النباتات بالمرسى

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيار 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
الشلف: حريق يأتي على 21 هكتارا من النباتات بالمرسى

الشلف - أتى حريق شب بغابة "الداولة" قسم "واد سيدي ماصر" ببلدية المرسى (85 كلم شمال غرب الشلف) خلال الثمان والأربعين ساعة الأخيرة على 21 هكتارا من الغطاء الغابي, حسبما علم اليوم الاثنين لدى محافظة الغابات.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح, محمد بوغالية لوأج أن "هذا الحريق الذي اندلع منذ يوم السبت واستمرت عملية إخماده إلى غاية ساعات مبكرة من الاثنين, خلف خسائر في الغطاء الغابي بإقليم المرسى قدّرت ب 21 هكتارا". واستنادا للمصدر, فإن "هذه الخسائر تتوزع على 12 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي و 9 هكتارات من الحشائش, علما انه الحادث الثالث من نوعه خلال شهر مايو وأياما قبيل انطلاق حملة مكافحة الحرائق".

وفي إطار التحضير لحملة مكافحة الحرائق التي ستنطلق خلال الفاتح يونيو المقبل سخّرت محافظة الغابات 21 نقطة مراقبة (9 نقاط ثابتة + 11 نقطة متحركة) و12 فرقة تدخل وأزيد من 70 عونا للتدخل بالإضافة إلى العمال الموظفين بورشات الأشغال الحراجية والغابية (340 عامل).

ووفقا للسيّد بوغالية, سيتم يوم الخميس المقبل عقد اجتماع تنسيقي مع مصالح الحماية المدنية يسبقه اجتماع بمحافظة الغابات ما بين رؤساء المقاطعات والأقاليم من أجل ضبط آخر الاجراءات المتعلقة بحملة مكافحة الحرائق. وفي ذات السياق دعا ذات المتحدّث المواطنين إلى التحلي بالحس البيئي والإخطار عن كل حريق في أقرب وقت للمساهمة في التدخل السريع لمختلف الفرق ووقاية في الأخير الغطاء الغابي.

للإشارة ,بلغ عدد حرائق الغابات خلال السنة الفارطة 125 حريقا أتى على 367 هكتارا من المساحة الغابية بالشلف والتي تقدّر أزيد من 99.000 هكتار أي ما يعادل حوالي 24 بالمئة من إقليم الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشلف: حريق يأتي على 21 هكتارا من النباتات بالمرسى
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيار 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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