Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 19:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم

مستغانم- سجلت ولاية مستغانم خلال حملة جني البطاطس الموسمية هذه السنة مردودية قياسية فاقت التوقعات, حسبما علم من المديرية الولائية للمصالح الفلاحية.

و أوضحت حصيلة قدمتها مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني أن المردودية المسجلة منذ بداية حملة الجني نهاية شهر مارس الماضي بلغت 355 قنطار في الهكتار وهو ما يفوق المردودية المتوقعة في حملة الغرس (340 قنطار في الهكتار).

وسجلت بعض المساحات المنتجة ولاسيما ببلديات عشعاشة وخضرة في السهول الشرقية لولاية مستغانم طفرة في المردودية بلغت قرابة 400 قنطار في الهكتار وتجاوز إنتاج ولاية مستغانم إلى غاية الآن 3 ملايين و177 ألف قنطار من محصول البطاطس الموسمية الموجهة للاستهلاك و67 ألف قنطار من بذور البطاطس بعد أن بلغت حملة الجني 80 و 50 في المائة على التوالي خلال الشهرين الماضيين.

وقد تم جني مساحة 8.950 هكتار من مجموع 11.260 هكتار المخصصة للبطاطس الاستهلاكية ومساحة 280 هكتار من مجموع 5ر532 هكتار المخصصة للبذور مع توقعات بأن يفوق الإنتاج بنهاية الحملة شهر يونيو المقبل 4 ملايين قنطار .

اقرأ أيضا:       فيروس كورونا: مخزونات البطاطا كافية لعدة أشهر ...

للتذكير بلغ إنتاج البطاطس بولاية مستغانم خلال العام الماضي 2ر5 مليون قنطار بفضل الحملات الفلاحية الثلاث (الموسمية والمبكرة والمتأخرة) مع تسجيل ذروة عمليات الجني خلال الثلاثي الثاني من 2019 بما يفوق 6ر3 مليون قنطار . (

كلـمات مفتـاحيــة :
حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 19:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.24

حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم

20.05.24

ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري

20.05.24

قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا

20.05.24

تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك

20.05.24

كوفيد-19: 193 إصابة جديدة, 152 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.24

الأقاليم غير المستقلة: أوكوكو تذكر بحق الشعوب في تقرير المصير

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

20.05.22

الحجر الصحي: "عقوبات صارمة" ضد التجار المخالفين

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل