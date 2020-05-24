حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم

و أوضحت حصيلة قدمتها مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني أن المردودية المسجلة منذ بداية حملة الجني نهاية شهر مارس الماضي بلغت 355 قنطار في الهكتار وهو ما يفوق المردودية المتوقعة في حملة الغرس (340 قنطار في الهكتار).
وسجلت بعض المساحات المنتجة ولاسيما ببلديات عشعاشة وخضرة في السهول الشرقية لولاية مستغانم طفرة في المردودية بلغت قرابة 400 قنطار في الهكتار وتجاوز إنتاج ولاية مستغانم إلى غاية الآن 3 ملايين و177 ألف قنطار من محصول البطاطس الموسمية الموجهة للاستهلاك و67 ألف قنطار من بذور البطاطس بعد أن بلغت حملة الجني 80 و 50 في المائة على التوالي خلال الشهرين الماضيين.
وقد تم جني مساحة 8.950 هكتار من مجموع 11.260 هكتار المخصصة للبطاطس الاستهلاكية ومساحة 280 هكتار من مجموع 5ر532 هكتار المخصصة للبذور مع توقعات بأن يفوق الإنتاج بنهاية الحملة شهر يونيو المقبل 4 ملايين قنطار .
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للتذكير بلغ إنتاج البطاطس بولاية مستغانم خلال العام الماضي 2ر5 مليون قنطار بفضل الحملات الفلاحية الثلاث (الموسمية والمبكرة والمتأخرة) مع تسجيل ذروة عمليات الجني خلال الثلاثي الثاني من 2019 بما يفوق 6ر3 مليون قنطار . (