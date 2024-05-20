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ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 19:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري

ميلة - ستوزع خلال السداسي الثاني من سنة 2020 ما لا يقل عن 600 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري أنجزت بمنطقة "فرضوة" بسيدي مروان (ميلة)، حسب ما علم يوم الأحد من المدير المحلي لديوان الترقية والتسيير العقاري، يوسف لعور.

وأوضح ذات المسؤول لوأج، أن هذه الحصة السكنية موجهة لطالبي السكن الاجتماعي ببلدية ميلة، مشيرا إلى أنها مستلمة منذ نهاية عام 2019 وتبقى منها فقط إنجاز أشغال ربطها بمختلف الشبكات لتوزيعها على مستحقيها.

وأكد أنه تم تسوية إشكال إعادة تقييم الأغلفة المالية الخاصة بصفقة الربط بمختلف الشبكات، لافتا إلى تعيين مقاولة الإنجاز.

وأفاد كذلك بأن دراسة ملفات طالبي السكن والتحقيقات الإدارية جارية من طرف اللجنة المكلفة بها على مستوى دائرة ميلة لتحضير قوائم المستفيدين وتمكينهم من سكناتهم خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

واستنادا لمدير الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري، فإن أكثر من 2400 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري عبر مختلف بلديات الولاية تتنظر التوزيع بعد أن بلغت نسب متقدمة في الأشغال، فيما شرعت لجان السكن بالدوائر في دراسة الملفات الخاصة بها لإعداد قوائم المستفيدين منها.

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وطمأن السيد لعور طالبي السكن الاجتماعي بولاية ميلة بأن غالبية المشاريع السكنية التي يشرف عليها الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري ستسلم في "آجالها المحددة" رغم تعتر الاشغال في المدة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

آخر تعديل على الأحد, 24 أيار 2020 19:25
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ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 19:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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