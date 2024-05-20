حملة جني البطاطس الموسمية: مردودية قياسية فاقت التوقعات بمستغانم -

ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري -

قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا -

تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك -

كوفيد-19: 193 إصابة جديدة, 152 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الأقاليم غير المستقلة: أوكوكو تذكر بحق الشعوب في تقرير المصير -

كوفيد-19: تخصيص 157 حافلة لنقل مستخدمي الصحة يوميا منذ فرض الحجر المنزلي -

بن بوزيد يكشف عن أولويات القطاع بعد رفع الحجر الصحي -

عيد الفطر بالشلف: إحياء للعادات وإلتزام بمجابهة فيروس كورونا -

قدماء الكشافة الإسلامية: توزيع وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالعاصمة في عيد الفطر -

وزير الاتصال يثمن جهود عمال القطاع في مختلف المؤسسات الإعلامية -

عيد الفطر: الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية وعمال السلك الطبي -

مكافحة كورونا: الشروع في توزيع مائة الف كمامة على المواطنين بتيبازة -

الوزير الأول يهنئ الجزائريين بحلول عيد الفطر -

الرئيس تبون يوجه كلمة للأمة بمناسبة عيد الفطر المبارك -

كرة القدم/الرابطات الولائية: 10 بطولات اختتمت منافساتها -

وزارة الداخلية تنفي حدوث أعمال شغب بعنابة -

كوفيد-19: 195 إصابة جديدة و 170حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

حجز أزيد من 680 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن -