قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا

قسنطينة - بعد شهر من الصيام، حل عيد الفطر هذه السنة في ظروف استثنائية غير مسبوقة تتميز بفرض الحجر الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فشوارع قسنطينة و على غرار باقي مدن البلاد، بدت ظهر اليوم الأحد و كأنها مدينة أشباح، فالأطفال الذين عادة ما كانوا يصنعون مشهد هذه المناسبة الدينية بلباسهم الجديد في أجواء من المرح، غابوا هذه السنة عن الموعد.

و في ظل الحجر الصحي، لجأ الكثير من القسنطينيين إلى الوسائل الرقمية و التكنولوجيات الجديدة لتبادل تهاني العيد متمنين لبعضهم البعض عيدا سعيدا.

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فأرضيات الاتصالات عبر الهاتف و التحاضر المرئي عن بعد و شبكات التواصل الاجتماعي كان لا بد منها للإبقاء على التواصل و العلاقات الاجتماعية بين الأقارب.

و برأي محمد ب، فإن وباء فيروس كورونا المستجد قد غير على الناس العقليات الأكثر تصلبا، حيث قال:" رغم أني لست من المدمنين على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن في عيد الفطر لهذه السنة تقاسمت تهاني مع الا قارب و الأصدقاء".

و أضاف يقول:" لقد فضلت سلامتي و سلامة أقاربي في هذا الظرف المتميز بأزمة صحية لم يسبق لها مثيل".

من جهته، قال أمين .ل: "كنت أعتقد مرارا بأن استعمال التكنولوجيات الرقمية يقلص من الروابط و الصلات مع الأقارب لكني اعترف أن بفضل هذه التكنولوجيات ظل الاتصال متواصلا رغم هذا الظرف الصعب."

- مزيانو نهار اليوم، نسخة 2020 -

هذه الكلمات غمرت رسائل تهاني قصيرة شبكات التواصل الاجتماعي على غرار "فايسبوك" و "تويتر" كتبها أشخاص من كل مكان و من مختلف الأعمار باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية لكي يهنئوا بعضهم البعض و يتقاسمون كذلك عبر الواب صورا و فيديوهات لأشخاص لا تعرف هوياتهم.

ففي عيد الفطر الاستثنائي لهذه السنة، استعيدت أغنية الراحل شيخ الحوزي عبد الكريم دالي "مزيانو نهار اليوم، صحى عيدكم" التي يتغنى فيها بعيد الفطر و عيد الأضحى.

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فالفكاهة و السخرية من الذات كانت حاضرة في هذا الموعد من خلال ترديد هذه الأغنية الخالدة على النحو التالي: "مزيانو نهار اليوم، شدو بيوتكم (أبقوا في بيوتكم)" و ذلك على وقع الموسيقى.

و برأي العديد من هواة الإنترنيت عبر الفضاء الأزرق، فإن نسخة 2020 لـ"مزيانو نهار اليوم، صحى عيدكم"، هي التهنئة التي تم تقاسمها على شكل أوسع على الشبكة العنكبوتية.

و حسب أمين كذلك، فإن "استعادة هذه الأغنية يلخص الوضع الحالي و يذكر بنداءات التحلي بالحذر و الالتزام بالطرق الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19".