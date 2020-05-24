Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا

  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 18:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا

قسنطينة - بعد شهر من الصيام، حل عيد الفطر هذه السنة في ظروف استثنائية غير مسبوقة تتميز بفرض الحجر الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فشوارع قسنطينة و على غرار باقي مدن البلاد، بدت ظهر اليوم الأحد و كأنها مدينة أشباح، فالأطفال الذين عادة ما كانوا يصنعون مشهد هذه المناسبة الدينية بلباسهم الجديد في أجواء من المرح، غابوا هذه السنة عن الموعد.

و في ظل الحجر الصحي، لجأ الكثير من القسنطينيين إلى الوسائل الرقمية و التكنولوجيات الجديدة لتبادل تهاني العيد متمنين لبعضهم البعض عيدا سعيدا.

اقرأ أيضا:     عيد الفطر بالشلف: إحياء للعادات وإلتزام بمجابهة فيروس كورونا

فأرضيات الاتصالات عبر الهاتف و التحاضر المرئي عن بعد و شبكات التواصل الاجتماعي كان لا بد منها للإبقاء على التواصل و العلاقات الاجتماعية بين الأقارب.

و برأي محمد ب، فإن وباء فيروس كورونا المستجد قد غير على الناس العقليات الأكثر تصلبا، حيث قال:" رغم أني لست من المدمنين على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن في عيد الفطر لهذه السنة تقاسمت تهاني مع الا قارب و الأصدقاء".

و أضاف يقول:" لقد فضلت سلامتي و سلامة أقاربي في هذا الظرف المتميز بأزمة صحية لم يسبق لها مثيل".

من جهته، قال أمين .ل: "كنت أعتقد مرارا بأن استعمال التكنولوجيات الرقمية يقلص من الروابط و الصلات مع الأقارب لكني اعترف أن بفضل هذه التكنولوجيات ظل الاتصال متواصلا رغم هذا الظرف الصعب."

 

 

- مزيانو نهار اليوم، نسخة 2020 -

 

هذه الكلمات غمرت رسائل تهاني قصيرة شبكات التواصل الاجتماعي على غرار "فايسبوك" و "تويتر" كتبها أشخاص من كل مكان و من مختلف الأعمار باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية لكي يهنئوا بعضهم البعض و يتقاسمون كذلك عبر الواب صورا و فيديوهات لأشخاص لا تعرف هوياتهم.

ففي عيد الفطر الاستثنائي لهذه السنة، استعيدت أغنية الراحل شيخ الحوزي عبد الكريم دالي "مزيانو نهار اليوم، صحى عيدكم" التي يتغنى فيها بعيد الفطر و عيد الأضحى.

اقرأ أيضا:       ولاية الجزائر تقرر منع كلي لسير السيارات وتمديد تراخيص التنقل الاستثنائية

فالفكاهة و السخرية من الذات كانت حاضرة في هذا الموعد من خلال ترديد هذه الأغنية الخالدة على النحو التالي: "مزيانو نهار اليوم، شدو بيوتكم (أبقوا في بيوتكم)" و ذلك على وقع الموسيقى.

و برأي العديد من هواة الإنترنيت عبر الفضاء الأزرق، فإن نسخة 2020 لـ"مزيانو نهار اليوم، صحى عيدكم"، هي التهنئة التي تم تقاسمها على شكل أوسع على الشبكة العنكبوتية.

و حسب أمين كذلك، فإن "استعادة هذه الأغنية يلخص الوضع الحالي و يذكر بنداءات التحلي بالحذر و الالتزام بالطرق الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19".

آخر تعديل على الأحد, 24 أيار 2020 18:55
كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا
  أدرج يـوم : الأحد, 24 أيار 2020 18:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.24

ميلة: توزيع 600 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الثاني من العام الجاري

20.05.24

قسنطينة: احتفال غير مسبوق بعيد الفطر على وقع كورونا

20.05.24

تجارة: نسبة المداومة تبلغ 99 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك

20.05.24

كوفيد-19: 193 إصابة جديدة, 152 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.24

الأقاليم غير المستقلة: أوكوكو تذكر بحق الشعوب في تقرير المصير

20.05.24

كوفيد-19: تخصيص 157 حافلة لنقل مستخدمي الصحة يوميا منذ فرض الحجر المنزلي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.22

الحجر الصحي: "عقوبات صارمة" ضد التجار المخالفين