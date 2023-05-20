غرداية/كوفيد-19: توزيع أكثر من 100.000 كمامة على المواطنين

وفي هذا الصدد تنقل والي الولاية بوعلام عمراني مرفوقا بالسلطات المحلية وممثلي الحركة الجمعوية إلى فضاءات عمومية و القباضة الرئيسية لبريد الجزائر حيث وزع بشكل رمزي على زبائن ومستخدمين وأيضا مواطنين بالشوارع كمامات وقائية ، مع تحسيسهم بأهمية إلزامية ارتداء هذه الوسيلة الوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وتندرج هذه المبادرة في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كورونا ، وتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بخصوص الإرتداء الإجباري لأقنعة الوقاية لكافة المواطنين في الأماكن العمومية ، مثلما شرح الوالي .
وفي هذا الجانب حث ذات المسؤول سكان الولاية على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات العمومية ، ويتعلق الأمر بالخصوص بالتقليل من التنقلات إلا في حالة الضرورة القصوى، واحترام مسافة الأمان بالأماكن العمومية خاصة عند القيام بالتسوق وحتى في الوسط العائلي، ووضع إلزاميا كمامة الوقاية خلال التنقل خارج المنزل.
وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية الولائية في السياق ذاته " أن عملية توزيع الكمامات ستتواصل ، ذلك أن هذا النوع من المستلزمات الوقائية يتم تصنيعها محليا من قبل مؤسسات التكوين المهني والجمعيات".
ومنذ ظهور الجائحة في شهر مارس المنقضي ، أطلقت عديد المبادرات من قبل جمعيات و ورشات الخياطة التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بهدف إنتاج الكمامات وغيرها من مستلزمات الوقاية ، سيما لفائدة مستخدمي الصحة والحماية المدنية .
وقام قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية غرداية إلى حد الآن بخياطة أكثر من 15.000 كمامة ، ويتأهب لإنجاز أقنعة أخرى لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية بعد أن جرى تزويده بالقماش من قبل الولاية .