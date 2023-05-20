كوفيد-19: توزيع الكمامات مجانا على المواطنين بولايتي الأغواط و إيليزي

وتأتي هذه العملية التي أشرفت عليها السلطات الولائية بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني في إطار التدابير, التي أقرتها السلطات العمومية بخصوص تعميم إلزامية ارتداء الكمامة على كافة المواطنين والتي سيشرع في تنفيذها مع أول أيام عيد الفطر المبارك.
وجرى في هذا الصدد, توزيع أكثر من 122.000 كمامة مجانا على المواطنين عبر كامل بلديات ولاية الأغواط, حيث تتوزع هذه الكمية من هذا النوع من المستلزمات الوقائية على 22.000 وحدة تم إنتاجها محليا في مختلف ورشات الخياطة و مراكز التكوين المهني, و100.000 كمامة استلمت من الصيدلية المركزية (فرع بسكرة), مثلما شرح الوالي عبد القادر برادعي.
ومن جهته, أوضح مدير التكوين والتعليم المهنيين, مسعود بن أودينة, أن عملية إنتاج الكمامات ستستمر مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تضاف إلى عمليتين سابقتين جرى خلالهما توزيع 46.000 كمامة منها 36.000 وزعت على الموظفين العاملين في القطاعات الحيوية, و10.000 وحدة وزعت على التجار.
نفس العملية تشهدها ولاية إيليزي والتي أطلقت من أمام القباضة الرئيسية لبريد الجزائر, ويتوخى منها توزيع أزيد من 12.000 كمامة مجانا كحصة أولى لفائدة المواطنين والتجار وذلك بالتنسيق مع قطاعات التجارة والبيئة والحماية المدنية, وبمشاركة الحركة الجمعوية التي ترافق هذه العملية بالتحسيس على غرار الهلال الأحمر والكشافة الإسلامية الجزائرية.
ولدى إشرافه على انطلاق هذه الحملة, أوضح الأمين العام لولاية إيليزي, ضويفي فوضيل, أن هذه العملية ستشمل باقي القرى النائية والمناطق البعيدة لبلوغ الهدف المسطر كمامة لكل مواطن على مستوى الولاية.
وفي إطار ذات العملية شرعت غرفة التجارة والصناعة " الطاسيلي " بتوزيع سائل التعقيم الكحولي لفائدة المحلات لدعم إجراءات الوقاية للتجار والزبائن.